Nexon stellt in einem Developer-Showcase die Neuerungen für den zweiten Steam-Playtest von Embers of the Uncrowned vor. Der Test läuft vom 4. bis 11. Dezember 2026.

Das isometrische Dark-Fantasy-MMORPG Embers of the Uncrowned geht in eine weitere öffentliche Testphase. Eine Anmeldung ist über die Steam-Seite möglich. Der Vorab-Download beginnt laut Nexon am 3. Dezember um 3:00 Uhr mitteleuropäischer Zeit.

Eine der Neuerungen ist der Nightstalker als vierte Klasse. Der Fernkämpfer verbraucht für seine Fähigkeiten Mondlicht; nach jeweils vier Schüssen wird die nächste Fähigkeit verstärkt. Außerdem lassen sich die Klassen nun als weiblicher oder männlicher Charakter spielen. Über Charaktereigenschaften können Spielerinnen und Spieler ihre Fähigkeiten zusammenstellen.

Mit Saltern Harbor kommt eine neue Region hinzu, die vom Koop-Domain-Boss Count White bewacht wird. Für Gruppen sind außerdem ein Koop-Modus für bis zu fünf Personen und der neue Raid Forbidden Reef vorgesehen. Ergänzt wird das Angebot durch einen täglich stattfindenden größeren Kampf zwischen Reichen.

Auf Rückmeldungen aus dem Steam Next Fest reagiert das Team unter anderem mit einer Wahl zwischen WASD- und Maussteuerung, frei belegbaren Fähigkeitstasten und Ausweichmanövern, die Angriffe abbrechen können. Hinzu kommen eine für PC überarbeitete Benutzeroberfläche und ein Marktplatz für Spieler.

Im Spiel geht es darum, Gebiete in einer von Elfen besetzten Welt zurückzuerobern und ein früher mächtiges Adelshaus wieder aufzubauen. Der Showcase erläutert die geplanten Testinhalte: