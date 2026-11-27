Storage Hunter Simulator ist für PlayStation 5 und Xbox Series X|S erschienen. Die Auktionssimulation lässt sich allein oder mit bis zu drei weiteren Personen spielen.

Nach der PC-Veröffentlichung ist Storage Hunter Simulator seit dem 24. November 2026 auch auf den aktuellen Konsolen von Sony und Microsoft verfügbar. Publisher astragon nennt für die Standardversion einen Preis von 24,99 Euro. Im Mittelpunkt stehen Auktionen, bei denen die Inhalte von Garagen, Lagerräumen und Containern den Besitzer wechseln.

Vor jedem Gebot gilt es einzuschätzen, ob sich hinter den eingelagerten Gegenständen ein wertvoller Fund verbirgt. Erst nach dem Zuschlag zeigt sich, ob der Kaufpreis durch einen Schatz gedeckt wird oder sich vor allem wenig Wertvolles angesammelt hat. Neben dem Einzelspielermodus können bis zu vier Personen gemeinsam an den Auktionen teilnehmen.

Zusätzlich zur Standardversion gibt es die No Refunds Edition. Sie enthält das Hauptspiel und den Expansion Pass mit mehreren thematischen Erweiterungen. Dazu gehören das Backyard Starter Pack und das Lights, Camera, Auction! Pack sowie weitere angekündigte Inhalte. Die Edition ist laut Publisher für 34,99 Euro erhältlich; der Pass wird auch separat angeboten.

Die PC-Fassung ist bereits seit November 2025 erhältlich. Weitere Informationen zu den Konsolenfassungen und den Editionen finden sich auf Steam. Einen Eindruck vom Auktionsgeschehen vermittelt der Launch-Trailer: