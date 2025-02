Die Razer Viper V3 Pro Faker Edition

Razer hat jetzt den Launch der Razer Viper V3 Pro Faker Edition angekündigt, um die enge Partnerschaft und Unterstützung der Marke für Lee ‚Faker‘ Sang-Hyeok zu feiern.

In den letzten zehn Jahren hat Faker beispiellose Erfolge in League of Legends gefeiert, mit fünf Weltmeisterschaften, mehreren internationalen Titeln und zwei MVP-Titeln bei den Worlds Finals. Weltweit bekannt als der „Unkillable Demon King“, haben Fakers unglaubliche Beständigkeit, Entschlossenheit und unübertroffene Fähigkeiten ihn zu einer Legende im E-Sport gemacht – und zu einem der bekanntesten E-Sport-Profis von Team Razer.

2024 haben Herausforderungen in der Saisonmitte dazu geführt, dass Faker seine Herangehensweise an das Spiel verfeinerte, was zu erheblichen Änderungen in seinem Setup geführt hat. Auf der Suche nach einer leichteren Maus, die maximalen Komfort und Stil bietet, entschied sich Faker für die Razer Viper V3 Pro – eine leichtere Maus, die für ihr leichtes, symmetrisches Design und ihre fortschrittliche Technologie bekannt ist und laut Prosettings.net (Stand Dezember 2024) die meistgenutzte Maus von E-Sport-Profis ist. Der Wechsel markierte einen entscheidenden Moment in Fakers E-Sport-Karriere und ermöglichte es ihm, seine Spitzenleistung beizubehalten und gleichzeitig seine Präzision im Spiel zu priorisieren, als er seinen fünften Titel bei der League of Legends Weltmeisterschaft 2024 gewann.

Zur Feier dieses neuen Kapitels in Fakers unglaublicher E-Sport-Legende hat Razer mit Faker zusammengearbeitet, um das beliebte Unkillable Demon King-inspirierte Design zur Razer Viper V3 Pro zu bringen. Mit einem auffälligen roten Gehäuse, eleganten schwarzen Tasten und Fakers Unterschrift auf der rechten Taste ist die Sonderedition der Maus ein Spiegelbild von Fakers mutiger und ikonischer Präsenz auf der E-Sport-Bühne.

„Wie einige von euch vielleicht wissen, habe ich vor der League of Legends Weltmeisterschaft 2024 mehrere Änderungen vorgenommen. Ich habe meine Maus gewechselt, mein Mauspad geändert und sogar meine Haltung angepasst,“ sagte Lee „Faker“ Sang-Hyeok. „Was ich am meisten liebe, seit ich zur Razer Viper V3 Pro gewechselt bin, ist, wie bequem sie auch nach langer Nutzung in der Hand liegt. Da viele Fans neugierig auf die Produkte sind, die ich benutze, kann ich mir vorstellen, dass einige die gleiche Maus wie ich ausprobieren möchten. Diese Maus ist für sie, und ich hoffe, dass sie genauso zufrieden mit den Produkten sind wie ich.“

„Wir freuen uns, Teil von Fakers unglaublicher Reise im letzten Jahrzehnt gewesen zu sein. Als der größte E-Sport-Athlet aller Zeiten verkörpert Faker die Hingabe, das Können und die Leidenschaft, die den Wettbewerb im Gaming ausmachen,“ sagte Jeffrey Chau, Director of Global Esports bei Razer. „Wir sind entschlossen, Faker zu unterstützen, während er das nächste Kapitel seiner legendären Karriere aufschlägt, und freuen uns darauf, unsere langjährige Partnerschaft mit ihm zu vertiefen.“

Die Razer Viper V3 Pro: Entwickelt für unvergleichliche Leistung

Die Razer Viper V3 Pro, bekannt für ihr leichtes, symmetrisches Design und fortschrittliche Technologie, dient als Grundlage für die Faker Edition. Sie ist mit Razers Focus Pro 35K Optical Sensor Gen-2 ausgestattet, der eine erstklassige Präzision mit einer Auflösungsgenauigkeit von 99,8 % bietet. Gamer können die Steuerung durch fortschrittliche Softwarekonfigurationen wie Mausrotation und dynamische Empfindlichkeit feinabstimmen. Diese Gaming-Maus unterstützt auch eine echte Polling Rate von bis zu 8000 Hz durch den mitgelieferten Razer HyperPolling Wireless Dongle, was eine extrem niedrige Latenz und Spitzenleistung gewährleistet.

Zu den Key Features der Razer Viper V3 Pro Faker Edition gehören:

Leistung der Spitzenklasse : Die Maus nutzt Razers neueste Technologie, die für erstklassiges kompetitives Spielen entwickelt und von E-Sport-Profis getestet und validiert wurde. Fortschrittliche Features wie dynamische Empfindlichkeitsanpassungen und automatisch anpassende Polling Rates minimieren den Batterieverbrauch, ohne die Spielzeit von bis zu 95 Stunden zu beeinträchtigen. Die Razer™ Optical Mouse Switches der 3. Generation sorgen für Geschwindigkeit, verbesserte Taktilität und Zuverlässigkeit mit einer Lebensdauer von 90 Millionen Klicks.

: Die Maus nutzt Razers neueste Technologie, die für erstklassiges kompetitives Spielen entwickelt und von E-Sport-Profis getestet und validiert wurde. Fortschrittliche Features wie dynamische Empfindlichkeitsanpassungen und automatisch anpassende Polling Rates minimieren den Batterieverbrauch, ohne die Spielzeit von bis zu 95 Stunden zu beeinträchtigen. Die Razer™ Optical Mouse Switches der 3. Generation sorgen für Geschwindigkeit, verbesserte Taktilität und Zuverlässigkeit mit einer Lebensdauer von 90 Millionen Klicks. Ultraleichtes Design: Beibehaltung des hochgelobten 54g leichten Designs der Viper V3 Pro, das Komfort und Agilität während langer Gaming-Sessions gewährleistet.

Weitere Informationen zur Razer Viper V3 Pro Faker Edition gibt es unter https://rzr.to/vv3pro-faker.

PREIS & VERFÜGBARKEIT

199,99€ UVP

Weltweit verfügbar auf Razer.com, in RazerStores und bei ausgewählten Händlern ab 20. Februar 2025.