Donkey Kong Country Returns HD im Test

Gameplay

Donkey Kong Country Returns HD lässt Euch gleich zum Spielstart entscheiden, ob Ihr Euch im klassischen oder einem modernen Modus in das Abenteuer stürzen möchtet. Diese Modi unterscheiden sich dadurch, dass Ihr im modernen Modus ein zusätzliches Herz und Zugriff auf bestimmte Items habt, die Euch das Spielerlebnis erleichtern können. Die Items können in Cranky Kong’s Laden an bestimmten Punkten in der Spielwelt durch zuvor gefundene Bananenmünzen eingetauscht werden und lassen Euch beispielsweise einmal pro Level wiederauferstehen, wenn Ihr versehentlich in den Abgrund gesprungen seid. Aller Spielerehre zum Trotz solltet Ihr Euch am Anfang gut überlegen, welchen Modus Ihr bevorzugt – denn Donkey Kong Country Returns HD ist teilweise ein beinhartes Jump’n’Run und gerade auch die berühmt berüchtigten Loren- oder Raktenfasslevel können größeres Frustpotential bieten. Ein nachträglicher Wechsel vom einen in den anderen Modus ist im Übrigen nicht vorgesehen.

Abwechselnd sind auch die Bosskämpfe jeweils am Ende der neun Welten designed. Die Bosse haben alle eigene Mechaniken – beispielweise einen Bombenwerfenden Vogel oder einen Maulwurf auf einem Bergwerkszug der Euch mit Spitzhacken bewirft, sind durchaus herausfordernd, aber nicht unfair. Die nachvollziehbaren Tode motivieren mehr als, dass hier Frust aufkommt wenn man für einen Boss doch mal mehrere Versuche benötigt.

Die Steuerung von Donkey Kong Country Returns HD ist stimmig und präzise umgesetzt und setzt das Gefühl einen nicht ganz so federleichten Affen, eine auf Schienen fahrende Lore oder ein kaum zu bändigendes Raktenfass zu steuern, gut um. In den Level ist Donkey Kong meist nicht alleine unterwegs sondern kann von Diddy Kong begleitet werden. Solange Diddy Kong (mit einem Jet-Pack) an Eurer Seite ist könnt Ihr im Einzelspielermodus neben den klassischen Bewegungen auch nach einem Sprung eine Zeit lang in der Luft schweben und erleichtert Euch dies viele Sprungpassagen. Ein Abklatschen um primär mit Donkey oder Diddy Kong zu spielen gibt es aber nicht.