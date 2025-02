Marvel’s Spider-Man 2 im Test

Kraven & Venom

Die Story von Marvel’s Spider-Man 2 baut auf dem Vorgänger Marvel’s Spider-Man: Miles Morales auf. Die beiden spielbaren Superhelden Peter Parker (Spider-Man) und sein Freund Miles Morales stellen sich dem bösartigen Superschurken Kraven entgegen, der wie üblich für Chaos in New York sorgt. Er ist der Kopf hinter einer Gruppe von Kreaturen mit übermenschlichen Kräften, die die Stadt unsicher machen. Kraven ist auf der Suche nach einer Herausforderung und hat New York wegen seiner überdurchschnittlich hohen Dichte an Superhelden ausgewählt. Er will hier seine Stärke beweisen… erinnert mich irgendwie an Predator.

Und dann gibt es noch einen völlig neuen Charakter im Spiel: Venom. Eine Kreatur aus dem Weltall, die eine gewisse Ähnlichkeit mit den von H.R. Giger designten Aliens hat. Venom geht eine Symbiose mit Peter Parker ein, was sich nicht unbedingt positiv auf dessen geistige Gesundheit auswirkt.

Der bei seiner Tante lebende 25-jährige Peter Parker hat gerade seine Stelle als Physiklehrer an einem College angetreten, das auch sein 17-jähriger Freund Miles Morales als Schüler besucht. Beide sind einst von einer radioaktiv verseuchten Spinne gebissen worden und haben nun Spinnensuperkräfte – allerdings mit unterschiedlichen Spezialisierungen. Kaum beginnt der Unterricht, greift schon der erste Unhold New York an. Sandman verwüstet die Stadt, und die beiden Superhelden versuchen ihn zu stoppen. Wasser ist seine große Schwäche, eigentlich wäre da die Feuerwehr sinnvoller, als auf ihn mit den Fäusten einzuprügeln und Spinnennetze auf ihn zu schießen. Egal, nachdem wir uns entlang der Hochhäuser zum Ort des Geschehens geschwungen haben, beginnt der Bosskampf. Dabei wird die Steuerung erklärt, der Bosskampf ist gleichzeitig das Tutorial, in dem wir beide Helden abwechselnd spielen.