Dragonkin: The Banished erhält erstes großes Update

NACON und Eko Software geben bekannt, dass das erste große Update für Dragonkin: The Banished ab sofort verfügbar ist.

Das Hack’n’Slash ist seit März 2025 im Early Access auf Steam erhältlich und wurde, basierend auf der Roadmap und dem Feedback der Community, stetig um neue Inhalte erweitert. Das neue Update bringt eine weitere erkundbare Region, neue Dienstleistungen in der Stadt Montescail und weitere Neuerungen mit sich. Dragonkin: The Banished ist bereits im Early Access auf Steam erhältlich und wird zum finalen Release auch für Konsolen erscheinen.

Mit dem Update können Spielende nun die eisigen Lande von Nurorgartt erkunden, wo sie neuen Kreaturen begegnen und einer noch größeren Bedrohung entgegentreten: einem Drachenfürsten, der gnadenlos über diese Region herrscht.

Um sich dieser Herausforderung zu stellen, müssen Spielende ihre Helden strategisch entwickeln und deren Fähigkeiten meistern, ganz in der Tradition klassischer Hack’n’Slash-Spiele. Dabei greifen sie auf das besondere Fähigkeitensystem von Dragonkin zurück: das Ancestral Grid, das es erlaubt, effektive Builds zu erstellen, um die Horden von Feinden zu bezwingen.

Zudem dient die Stadt Montescail als zentraler Knotenpunkt, in dem Spielende von zahlreichen Updates profitieren. Die Straßen der Stadt beherbergen nun neue Handwerker, deren Dienste das Spiel bereichern. Der Enchanter, der Memorialist, der Artificer und der Grand Blesser bieten in jedem Spielstil passende Möglichkeiten. Um Kombinationen von Verbesserungen unkompliziert zu testen, wurde das Arsenal eingeführt. Damit können Spielende komplette Builds (Ausrüstung, Attribute, passive Fähigkeiten, Ancestral Grid und Wyrmling-Begleiter) speichern und laden.

Neben den seit dem Early Access-Launch bestehenden Jagden und der Kerker-Reinigung kommt mit der Prüfung des Willens („Test of Will“) ein neuer Endgame-Modus hinzu. In dieser Herausforderung müssen Wellen von Feinden in aufeinanderfolgenden Prüfungen in einer anderen Dimension besiegt werden. Je länger Spielende überleben, desto wertvoller die Belohnungen. Doch wer zu gierig wird und verliert, riskiert alles.

Das Team aus Hack’n’Slash-Enthusiasten bei Eko Software möchte dem Genre seinen eigenen Stempel aufdrücken und entwickelt kontinuierliche neue Idee, um das Gameplay auch für erfahrene Hack’n’Slash-Fans spannend zu halten. Dieses erste Update enthält viele Verbesserungen, die direkt auf Community-Feedback basieren. Darunter ein überarbeitetes Loot-System und eine höhere Gegnerdichte, was die Kämpfe dynamischer und intensiver macht. Zudem wurden zahlreiche Quality-of-Life-Anpassungen vorgenommen: Das Kampfgefühl wurde verbessert, die Kamera lässt sich nun weiter herauszoomen und viele weitere Optimierungen verbessern das Spielerlebnis insgesamt.

In Dragonkin: The Banished schlüpfen Spielende in die Rolle eines von drei Drachenjägern, um die Menschheit von den einfallenden drakonischen Mächten zu befreien. Dazu bietet das Spiel tiefgehende Crafting-Mechaniken zur Charakterentwicklung, die eine Vielzahl an Möglichkeiten beim Erstellen von Builds bieten. Spielende entwickeln die Fähigkeiten ihres Helden mit einem komplexen Fähigkeitensystem namens Ancestral Grid weiter, in dem sie auf ihrer Reise gesammelte Fragmente kombinieren. Sie profitieren außerdem von den Services in der Stadt Montescail, dem Dreh- und Angelpunkt zur Umsetzung ihrer Strategien. Begleitet von einem treuen Drachenwesen biete die Welt von Dragonkin eine spannende Geschichte und ein Endgame voller Aktivitäten und actionreicher Kämpfe.