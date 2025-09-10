Dune: Awakening veröffentlich großes Update und DLC

Dune: Awakening, das Open-World-Survival-Spiel, das von Frank Herberts Dune sowie den Blockbuster-Filmen von Denis Villeneuve und Legendary Entertainment inspiriert ist, erhält sein erstes kostenloses großes Inhaltsupdate zusammen mit dem DLC „Lost Harvest“.

Vom 11. bis 15. September stehen die weiten Wüsten von Arrakis im Rahmen des kostenfreien Wochenendes bei Dune: Awakening allen offen, und vom 11. bis 22. September gibt es das Spiel zum ersten Mal mit 20 % Rabatt auf Steam und in Drittanbieter-Shops.

Kapitel 2 – Kostenloses Update

Spieler:innen setzen in Kapitel 2 die Reise nach den Enthüllungen am Ende von Akt 3 fort. Sie untersuchen grausame Morde und tauchen in die ferne Vergangenheit ein. Spieler:innen passen ihren Charakter neu an, entdecken neue Verträge, Gegenstände, Frisuren und Tätowierungen sowie dynamische Begegnungen, die den sich ständig verändernden Wüsten von Dune noch mehr Leben einhauchen.

Lost Harvest – kostenpflichtiger DLC

Der DLC „Lost Harvest“ ist jetzt ebenfalls für €12,99 erhältlich und bietet eine komplett eigenständige Storyline. Spieler:innen tauchen tief in die Welt von Dune ein und werden vielleicht zurückschrecken vor dem, was sie dort erwartet. Der DLC bietet außerdem neue Dune Man-Bauteile, neue Dekorationen, kosmetische Rüstungssets und Waffen sowie Stoffmuster und das Thumper-Emote. Schließlich bietet das neue Treadwheel-Fahrzeug eine Alternative zum Sandbike. Es verfügt über einzigartige Animationen und ein spezielles Handling, ohne jedoch im Vergleich zu seinem Gegenstück im Basisspiel einen wesentlichen Spielvorteil zu bieten.

Spieler:innen können vom 11. bis 15. September bei dem kostenfreien Wochenende in Dune: Awakening ins Spiel schauen. Sie wählen einen beliebigen Server, um mit Freund:innen zu spielen, die das Spiel besitzen, und können auf alles zugreifen, was es zu bieten hat, einschließlich des Updates für Kapitel 2 – ohne Einschränkungen und mit allen gespeicherten Fortschritten. Vom 11. bis 22. September erhalten sie das Spiel dann mit 20 % Rabatt auf Steam und in Drittanbieter-Shops – der erste Rabatt überhaupt.

Dune: Awakening Kapitel 2 ist jetzt kostenlos erhältlich, der DLC „Lost Harvest“ kann für €12,99 oder als Teil des Season Pass (€24,99) erworben werden. Der Season Pass enthält zwei zusätzliche DLCs mit weiteren neuen Gebieten, Geschichten und mehr.