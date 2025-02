Erster Screenshot zu Death by Scrolling

Wer kennt ihn nicht Ron Gilbert, den Erfinder von Return to Monkey Island. Jetzt berichtet er auf seinem Blog vom neuen, alten Spiel Death by Scrolling.

Der Entwickler begann schon im Jahr 2019 an der Entwicklung des Spiels und schreibt:

„Es fing großartig an und jeder, dem ich es zeigte, liebte es, aber es war einfach. Alle fragten nach Fortschritt und „Spiel“-Elementen und in den nächsten sechs Monaten habe ich es dann ruiniert. Dann kam ein kleines Spiel namens Return to Monkey Island heraus und ich verbrachte die nächsten zwei Jahre damit, es mit Dave Grossman und einem wunderbaren Team zu entwickeln. Monkey Island war beendet und ich begann mit der Arbeit an einem neuen Spiel, das ich „RPGTBD“ nannte. Es war ein klassisches Zelda-ähnliches Pixel-Art-RPG und hat viel Spaß gemacht. Ich holte mir einen Künstler (Craig) und einen Designer (Elissa) zur Hilfe. Als ich mit RPGTBD anfing, sagten mir alle, dass es unrealistisch sei, ein Open-World-RPG mit einem kleinen Team zu machen. Idioten. Was wissen die schon?

Nun, eine ganze Menge, tatsächlich. Es wurde offensichtlich, dass meine Vision für das Spiel niemals realisiert werden würde, und außerdem gab ich viel Geld aus, also musste etwas passieren. Ich konnte die Verträge für Craig und Elissa bezahlen und es dabei belassen. Aber ich hatte all diese wunderbare Grafik und ein schönes Quest- und Erkundungssystem von RPGTBD, es fühlte sich komisch an, sie verkommen zu lassen. Dann erinnerte ich mich an Death By Scrolling. Ich teilte den Prototyp mit Elissa und sie mochte ihn sehr. Es gibt etwas an dem Spiel, das ich nie loslassen konnte. Ich habe das ganze Projekt neu aufgebaut, all den dummen Kram entfernt und es zum Kern des Spiels zurückgebracht, als es noch Spaß gemacht hat. In den nächsten 3 Monaten haben Elissa und ich Stück für Stück wieder Dinge hinzugefügt, mit einem schönen Fortschrittssystem, einer Geschichte, Quests und Herausforderungen.

Es wird nicht jedermanns Geschmack sein, aber Elissa und ich verlieren uns beim Spielen, wenn wir eigentlich ein neues Feature testen sollten, also denke ich, dass das gut wird. Elissa und Craig verlassen das Projekt am 1. März, dann bin ich ein paar Monate allein und werde es dann 2025 veröffentlichen. Diesmal ganz sicher.“

Quelle: https://grumpygamer.com/

Nun, da sind wir mal gespannt, ob das was wird 😉