Eshrouded feiert 2. Jubiläum und gibt 1.0-Version für Herbst 2026 bekannt

Fünf Millionen Spielende für den vollständigen Launch im Herbst eingeladen

Keen Games freut sich mitzuteilen, dass der vollständige Launch von Enshrouded im Herbst 2026 erwartet werden kann. Der große Erfolg des Early Access hat es dem Team ermöglicht, das ursprüngliche Konzept von Enshrouded umzusetzen und weiter auszubauen, wodurch die zweite Hälfte des Jahres 2026 der ideale Zeitpunkt ist, um die Vision des Teams zu verwirklichen. Der 1.0 Launch wird dabei nicht das endgültige Ziel, sondern ein neues Kapitel für die weitere Entwicklung, mit Verbesserungen, zusätzlichen Inhalten und mehr sein. Ohne die Unterstützung von über fünf Millionen Spielenden wäre diese Reise nicht möglich gewesen. Das Team zeigt sich erneut demütig und äußert große Dankbarkeit gegenüber den vielen Flammengeborenen, die die Flammen am Leben gehalten und weiter angefacht haben – durch das Spielen von Enshrouded, durch Feedback und ein Teil der Community zu sein. Zur Feier teilt das Team einige Gameplay-Statistiken, die auf der Reise gesammelt wurden.

Bevor der Blick zu weit in die Zukunft gerichtet wird, teilt das Team Details zu einem Patch, der morgen veröffentlicht werden soll und die folgenden Verbesserungen und Fehlerbehebungen enthält:

Kampf-Anpassungen werden fortgesetzt, darunter Änderungen an der Sichtbarkeit der Schadenszahlen, an Block und Parieranimationen, Verbesserungen bei Genauigkeit von Projektilzaubern und Angriffen sowie deren zugehörigen Anzeigen.

Neues Vanity Rüstungsset: Flammengeborene sollten mit der Jägerin sprechen.

Platzierte zufällig explodierende Fässer werden weniger zufällig explodieren. Nach Installation des Patches gilt: falls es doch explodiert, war es vermutlich die eigene Schuld.

Viele Bugs wurden behoben, was Stabilität und Performance verbessern soll.

Vollständige Patch Notes werden auf Steam geteilt, sobald der Patch verfügbar ist.

Spieler:innen sind weiterhin eingeladen, Feedback über die Feature-Upvote-Plattform, in Steam Reviews sowie in Kommentaren und Beiträgen in sozialen Medien einzureichen, da die Unterstützung über Version 1.0 hinaus geplant ist. Enshrouded ist im Januar 2024 auf Steam in den Early Access gestartet und hat seitdem mehr als fünf Millionen Spielende erreicht. Keen Games verfolgt die gesetzten und neu definierten Ziele weiter, während an der Vollversion von Enshrouded gearbeitet wird, dessen Launch für Herbst 2026 bestätigt ist. Aktuelle sowie zukünftig interessierte Spieler:innen aus PC und oder Konsolen Communities können Updates von Enshrouded über die offizielle Website verfolgen.