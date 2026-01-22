Gewinnspiel: PRIMATE

Am 29. Jänner entfesselt Paramount Pictures mit PRIMATE die pure Urgewalt auf der großen Leinwand. Wir verlosen 2×2 Kinogutscheine für den Survival-Thriller, der beweist, dass Intelligenz die gefährlichste Waffe der Natur ist.
Stellt euch vor, ihr seid im Paradies gefangen – und der Wächter ist eine tödliche Bestie. Im neuen Survival-Thriller PRIMATE verwandelt sich der hochintelligente Schimpanse Ben durch eine mysteriöse Infektion in eine unaufhaltsame Tötungsmaschine. Während Lucys Vater (Troy Kotsur) abwesend ist, geraten sie und ihre Freunde in die wohl tödlichste Falle des Jahres: Geflüchtet in einen Infinity-Pool, sitzen sie fest zwischen dem gähnenden Abgrund einer Klippe und einem rasenden Primaten, der nicht nur über rohe Kraft, sondern auch über erschreckende Intelligenz verfügt.
Regie: Johannes Roberts
Drehbuch: Johannes Roberts & Ernest Riera
Darsteller: Johnny Sequoyah, Troy Kotsur, Jessica Alexander, Victoria Wyant
Produktion: Walter Hamada, p.g.a., John Hodges, p.g.a., Bradley Pilz
Ausführende Produktion: Vicki Dee Rock, Nathan Samdahl, Johannes Roberts, Pete Chiappetta, Anthony Tittanegro, Andrew Lary
Ab 29. Jänner NUR im Kino!
Was kann ich gewinnen?
2×2 Kinogutscheine
Wie kann ich gewinnen?
Um bei unserem Gewinnspiel mitmachen zu können, beantwortet eine einfache Gewinnfrage und füllt das nachfolgende Formular vollständig mit euren Daten aus. Danach einfach abschicken und/oder auch auf unseren Social-Media Kanälen (Facebook oder Instagram) mitmachen. Mit etwas Glück gehört der Preis bald dir:
Wir freuen uns über eure Teilnahme! Der Teilnahmeschluss ist der 05. Februar 2026.
Teilnahmebedingungen
§ 1 Anerkennung der Teilnahmebedingungen
(1) Mit der Einsendung von für das Gewinnspiel erforderlichen Informationen erkennen die Teilnehmer*innen ausdrücklich und verbindlich die nachfolgenden Teilnahmebedingungen an.
(2) Bei einem Verstoß gegen diese Teilnahmebedingungen behält sich Gamers.at das Recht vor, Personen vom Gewinnspiel auszuschließen.
§ 2 Teilnahmeberechtigungen
(1) Teilnahmeberechtigt sind geschäftsfähige natürliche Personen ab 14 Jahren. Von der Teilnahme ausgeschlossen sind alle Angestellten von Gamers.at sowie den Gewinnspielpartnern und deren jeweilige Angehörige ersten und zweiten Grades als auch deren Ehe- und Lebenspartner in eheähnlicher Gemeinschaft.
(2) Ausgeschlossen werden auch Personen, die sich unerlaubter Hilfsmittel bedienen oder sich anderweitig durch Manipulation Vorteile verschaffen. Gegebenenfalls können in diesen Fällen auch nachträglich Gewinne aberkannt und zurückgefordert werden.
(3) Die Teilnahme erfolgt ausschließlich via Gewinnspielformular, per Email oder via den Gamers.at Social-Media Kanäle. Pro Teilnehmer*in wird eine Teilnahme berücksichtigt.
§ 3 Durchführung und Abwicklung
(1) Der Rechtsweg ist bei diesem Gewinnspiel ausgeschlossen.
(2) Die Gewinner*innen werden aus dem Pool der Einsendungen mittels Jurywertung bestimmt. Besagter Pool stellt sich aus allen Einsendungen zusammen, die vor Ablauf der Teilnahmefrist via Gewinnspielformular mit der richtigen Antwort und vollständig ausgefüllten Daten bei Gamers.at eingegangen sind.
(3) Die Gewinner*innen werden via eMail an die Adresse über die die Zuschrift erfolgte von Gamers.at benachrichtigt. Danach muss sich die Gewinnerin oder der Gewinner innerhalb von drei Tagen an Gamers.at richten. Meldet sich die Gewinnerin oder der Gewinner nicht rechtzeitig, so verfällt der Anspruch auf den Gewinn.
(4) Der Gewinn wird den Gewinner*innen an die angegebene Adresse zugesandt.
(5) Eine Barauszahlung der Gewinne oder eines etwaigen Gewinnersatzes ist ausgeschlossen.
§ 4 Gewinn
(1) Der Gewinn wird in diesem Artikel beschrieben. Druckfehler und Irrtümer sind vorbehalten.
§ 5 Schlussbestimmungen
(1) Es ist ausschließlich österreichisches Recht unter Ausschluss des Kollisionsrechts anwendbar.
(2) Gamers.at behält sich vor, jederzeit ohne Vorankündigung die Teilnahmebedingungen abzuändern oder das Gewinnspiel vorzeitig einzustellen.