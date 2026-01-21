NVIDIA News: Arknights: Endfield erscheint mit DLSS 4

Diese Woche erscheint der heiß erwartete Titel Arknights: Endfield mit Launch-Unterstützung für DLSS 4 mit Multi Frame Generation und DLSS Super Resolution, das über die DLSS Overrides in der NVIDIA-App auf DLSS 4.5 Super Resolution aktualisiert werden kann.
Außerdem erscheint morgen das Koop-Update für No Rest for the Wicked, The Gold River Project startet am 23. Januar mit Unterstützung für DLSS Super Resolution und eine Demo für Styx: Blades of Greed mit Unterstützung für DLSS 4 mit Multi Frame Generation ist ab sofort verfügbar.
Das sind die neuesten Titel mit RTX-Unterstützung:
- Arknights: Endfield: Das 3D-Echtzeit-Strategie-RPG Arknights: Endfield von HYPERGRYPH spielt in der Welt von Arknights, dem erfolgreichen Hybrid aus Tower-Defense und RPG für Mobilgeräte. Als Endministrator von Endfield Industries führen Spieler Operatoren an, um die Grenzen von Talos-II zu verteidigen und zu erweitern. Besitzer einer GPU der GeForce RTX 50er-Serie können DLSS 4 mit Multi Frame Generation und DLSS Super Resolution nutzen, um die Bildraten bei 4K um durchschnittlich das Dreifache zu steigern. Bei niedrigeren Auflösungen ermöglicht DLSS 4 mit Multi Frame Generation einem Großteil von NVIDIA GPUs, die im Spiel zulässige maximale Bildrate von 480 Bildern pro Sekunde erreichen. Für eine noch höhere Wiedergabetreue bei Verwendung der Modi Performance und Ultra Performance von DLSS Super Resolution können alle GeForce RTX-Spieler zudem die neuen Transformer DLSS-Modelle der 2. Generation in der NVIDIA-App aktivieren. Darüber hinaus wird derzeit eine native Unterstützung von HYPERGRYPH entwickelt, die es noch einfacher macht, das bestmögliche Spielerlebnis zu erzielen. DLSS bietet PC-Spielern das ultimative Arknights: Endfield-Erlebnis mit höchster Leistung, während NVIDIA Reflex für besonders reaktionsschnelle Steuerung sorgt. Spieler können sich ab morgen zum weltweiten Launch von Arknights: Endfield selbst von der neuesten Tech überzeugen.
- Styx: Blades of Greed: Cyanide Studio und Nacon verfeinern und verbessern mit Styx: Blades of Greed das Stealth-Action-Gameplay von Styx: Shards of Darkness und Styx: Master of Shadows. Dabei steht Freiheit und Kreativität im Mittelpunkt des Spielerlebnisses. Noch vor der offiziellen Veröffentlichung am 19. Februar gibt es ab sofort eine Demo von Styx: Blades of Greed auf Steam, mit der Spieler den Anfang des Spiels erleben können. Speicherstände werden in die Vollversion übertragen, sodass kein Fortschritt verloren geht. Sowohl in der Demo als auch der Vollversion können GeForce RTX-Spieler DLSS 4 mit Multi Frame Generation, DLSS Frame Generation, DLSS Super Resolution und NVIDIA Reflex aktivieren, um das ultimative Spielerlebnis mit den schnellstmöglichen Bildraten und einer reaktionsschnellen Steuerung zu genießen. Wer eine noch höhere Bildqualität wünscht, kann über die NVIDIA-App auf DLSS 4.5 Resolution upgraden.
- No Rest for the Wicked Together: Moon Studios, die preisgekrönten Entwickler von Ori and the Blind Forest und Ori and the Will of the Wisps, bringen einen Vier-Spieler-Koop-Modus für das von Kritikern gefeierte Early-Access-RPG No Rest for the Wicked Together heraus. Am 22. Januar erscheint ein neues Update, das den traditionellen Koop-Multiplayer-Modus aktueller ARPGs und MMORPGs neu interpretiert und es bis zu vier Spielern ermöglicht, sich ein kostenloses, permanentes Reich zu teilen, ohne dass ein Host online sein muss. Das Spiel bietet außerdem bereits native Unterstützung für DLSS Super Resolution und DLAA, basierend auf NVIDIAs Transformer-AI-Modell der ersten Generation. Mit der NVIDIA-App können Spieler nun auf das neue Transformer-Modell der zweiten Generation, auch bekannt als DLSS 4.5 Super Resolution, upgraden, wodurch die Bildqualität weiter verbessert wird. Dies macht sich vor allem in den Performance- und Ultra-Performance-Modi von DLSS Super Resolution bemerkbar.
- The Gold River Project: Fairview Games The Gold River Project schickt bis zu vier Spieler auf ein episches Camping-Survival-Abenteuer. Das Spiel erscheint am 23. Januar und GeForce RTX-Spieler können die Bildraten mit DLSS Super Resolution beschleunigen. Über die NVIDIA-App kann auf DLSS 4.5 Super Resolution aufgerüstet werden, um vor allem im Performance- und Ultra Performance-Modus von DLSS Super Resolution eine noch höhere Wiedergabetreue zu erzielen.
Weitere Informationen gibt es im NVIDIA-Blog.