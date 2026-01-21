Crimson Desert erreicht Goldstatus

Pearl Abyss gab heute bekannt, dass ihr kommender Titel Crimson Desert offiziell den Goldstatus erreicht hat.

In einer Nachricht, die über die offiziellen Social-Media-Kanäle von Crimson Desert veröffentlicht wurde, bedankte sich Pearl Abyss bei den Fans weltweit für ihre anhaltende Unterstützung. „Wir danken unseren Fans rund um den Globus von Herzen, dass sie uns auf dieser bedeutsamen Reise begleitet haben“, so die Entwickler. „Dank eurer Unterstützung haben wir diesen wichtigen Meilenstein erreicht. Wir freuen uns darauf, euch am 19. März auf dem Kontinent Pywel willkommen zu heißen.“

Crimson Desert hat durch seine Präsenz auf wichtigen globalen Spieleveranstaltungen, darunter The Game Awards, der Game Developers Conference, Summer Game Fest, ChinaJoy, Gamescom, Twitch Con, PAX EAST und WEST, Paris Games Week und der Tokyo Game Show, große Vorfreude geweckt.

Crimson Desert spielt auf dem riesigen Kontinent Pywel und ist ein Open-World-Action-Adventure, das die Reise des Protagonisten Kliff und seiner Greymane-Gefährten begleitet. Das Spiel wurde für seine realistische, detailreiche Grafik, die dynamischen Kämpfe sowie die Freiheit und Interaktivität seiner offenen Welt gelobt und bietet so ein intensives und immersives Spielerlebnis.

Vorbestellungen sind ab sofort auf PlayStation®5, Xbox Series X|S, Steam, Apple Mac und dem Epic Games Store möglich. Mehr Informationen gibt es auf der offiziellen Website.