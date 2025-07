Ghost of Yōtei zeigt detaillierte Gameplay-Eindrücke und neue PS5-Konsolendesigns

Am gestrigen Abend gewährte das Team von Sucker Punch Productions in der aktuellen Episode von State of Play tiefere Einblicke in das Gameplay von Ghost of Yōtei, das am 2. Oktober für PlayStation 5 erscheint.

Durch das fast 20-minütige Video führen die beiden Creative Directors von Sucker Punch, Jason Connell und Nate Fox. Sie erläutern dabei, warum die Bewohner von Ezo (heute als Hokkaidō bekannt) Atsu für eine Onryō halten und was das für sie und die Spieler im Spiel bedeutet. Dabei gibt es auch erste Details zu ihrer Hintergrundgeschichte.

Darüber hinaus werden die Möglichkeiten der Open World von Ghost of Yōtei gezeigt, der größten Open World, die je in einem Spiel von Sucker Punch darauf gewartet hat, entdeckt zu werden.

Im Kampfsystem können die Spieler aus einem umfangreichen Waffenarsenal, unter anderem mit Katana und Speer, wählen. Alle Waffen verfügen über individuelle Upgrades und sind besonders wirksam gegen bestimmte Gegner.

In Anlehnung an klassische Samurai-Filme bietet Ghost of Yōtei die Möglichkeit, direkt von Anfang an eine japanische Sprachausgabe mit vollständiger Lippensynchronisation und Untertiteln auszuwählen. Zusätzlich bieten drei verschiedene Modi unterschiedliche visuelle und auditive Veränderungen. Der Kurosawa-Modus bietet Filter für eine Darstellung in Schwarz-Weiß, Filmkörnung, Audiofiltern und verstärktem Wind. Der Miike-Modus, der sich am Stil von Takashi Miike orientiert, bietet eine Kameraführung, die näher an den Kämpfen ist. Der Watanabe-Modus, entstanden in Zusammenarbeit mit Shinichirō Watanabe, bietet eigens kreierte Lo-Fi-Beats statt der regulären Musik von Ghost of Yōtei.

Zum Abschluss der Episode wurden zwei neue PS5-Konsolendesigns vorgestellt, die Sucker Punchs fiktionale Darstellung von Ezo und der Welt einfangen, in die sich die Spielenden begeben, um Atsus Geschichte der Rache zu erleben.

Das PS5-Konsole – Ghost of Yōtei Gold Limited Edition Bundle wird weltweit erhältlich sein und ist von der japanischen Kunstform Kintsugi inspiriert, einem traditionellen Prozess, um zerbrochene Keramik mit Lack und Gold zu reparieren.

Das PS5-Konsole – Ghost of Yōtei Black Limited Edition Bundle wird exklusiv bei direct.playstation.com* erhältlich sein. Diese Version ist von einer anderen traditionellen japanischen Kunstform inspiriert, dem Sumi-e, bei dem für Gemälde schwarze Tinte verwendet wird.

Beide Bundles enthalten einen passenden DualSense Wireless-Controller mit der markanten Silhouette von Atsu auf dem DualSense-Touchpad.

Die Konsolen-Cover für PS5 (Modellgruppe – Slim) und PS5 Pro in der Ghost of Yōtei Gold Limited Edition können einzeln direkt bei PlayStation gekauft werden, wo direct.playstation.com verfügbar ist* und in begrenzten Mengen in anderen Regionen über ausgewählte Online-Händler.

* Regionen, in denen direct.playstation.com verfügbar ist: USA, Vereinigtes Königreich, Frankreich, Deutschland, Belgien, Niederlande, Luxemburg, Spanien, Portugal, Italien und Österreich.