Hell Is Us: Demo ab sofort verfügbar

NACON und Rogue Factor geben bekannt, dass die Demo zum kommenden Action-Adventure Hell is Us ab heute über Steam gespielt werden kann.

Die Demo wird ebenfalls auf dem Steam Next Fest am 09. Juni 2025 vorgestellt und ist bis einschließlich 16. Juni 2025 verfügbar. Das komplette Spiel erscheint am 04. September 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

Die Demo umfasst das gesamte erste Kapitel des Spiels und bietet etwa anderthalb Stunden Inhalt. Besonders neugierige Spielende können möglicherweise sogar noch mehr herausholen, wenn sie die vielen Geheimnisse des Spiels entdecken wollen.

Hell is Us ist ein Third-Person-Action-Adventure, das Nahkampf, Erkundung und eine fesselnde Erzählung miteinander vereint. Mit einem „Player-Plattering“-Ansatz, der Spielende dazu ermutigt, ihren Instinkten zu folgen statt Markierungen auf der Karte, will das Spiel zu den Wurzeln klassischer Abenteuerspiele zurückkehren. Es fördert Nachdenken und Beobachtung, indem es bewusst auf aufdringliche Hilfestellungen verzichtet. Spielende übernehmen darin die Rolle von Rémi, einem Protagonisten auf der Suche nach seinen Ursprüngen in einem vom Bürgerkrieg zerrissenen Land. Die fast völlige Abschottung der Region birgt ein dunkles Geheimnis: das plötzliche Auftauchen seltsamer Kreaturen, die an alte Grabsteine oder Monumente erinnern. Bewaffnet mit speziell geschmiedeten Waffen, die einzig zur Bekämpfung dieser Monster geeignet sind, muss Rémi lernen, wie er sie besiegt – und seine Ausrüstung klug einsetzen.

Hell is Us wird am 04. September 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen.