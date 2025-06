Red Bull For The Win 2025 im Sommer

Red Bull For The Win – das E-Sports Turnier, bei dem Amateure echte E-Sport Profis direkt herausfordern können, findet diesen Sommer nunmehr zum dritten Mal statt.

Mit zwei Live-Qualifikationsturnieren und zwei Online-Qualifiern im Juni und Juli werden erneut hunderte ambitionierte Teilnehmer:innen pro Qualifikationsrunde erwartet. Im großen Finale am 9. August in Wien treten die zwanzig besten Amateur-Gamer gegen fünf waschechte E-Sport Profis um ein fünfstelliges Preisgeld an.

Zur Erinnerung: Schon bei der Premiere des Turniers im Sommer 2023 konnte sich bei Red Bull For The Win das Amateurspieler-Team “BIGGER” in einem spektakulären Finale vor über 200 Zuschauer:innen gegen das professionelle E-Sport Team des BIG Clan aus Berlin durchsetzen. Im Vorjahr gewannen im Finale am Red Bull Ring in Spielberg die beiden Freizeit-Gamer Jeremy Colling (Jexoo) aus Aachen auf Platz 1 und der 19-jährige Burgenländer Julian Kappel (JulianVXZ) im E-Sport-Hit FORTNITE auf Platz 2. Sie gingen als Sieger aus 25 Finalist:innen bei über 2.000 Teilnehmer:innen hervor, darunter fünf professionelle Fortnite-E-Sportler und zwanzig Freizeit-Gamer. Für beide wurde der Traum „Vom Zockerzimmer auf die große Bühne“ wahr und ebnete die ersten Schritte für eine Karriere im E-Sport.

In Fortnite gegen internationale Pro-Gamer

Bei Red Bull For The Win erhalten ambitionierte Gamerinnen und Gamer die Möglichkeit, sich gegen fünf hochkarätige E-Sport Profis durchzusetzen und zu echten E-Sport-Champions aufzusteigen. In zwei Qualifikationsturnieren auf der Level-Up in Salzburg (28.- 29. Juni) und auf dem A1 eSports Festival in Wien (5.-6. Juli) sowie zwei Online-Qualifikationsturnieren (19./26. Juli) können sich alle Gaming-Enthusiast:innen und Fortnite-Hobbyzocker:innen für das Finale am Samstag, den 9. August in Wien qualifizieren. Die Teilnahme und Anmeldung zu den Qualifiern sind kostenlos und ab sofort bis zum 28. Juni via www.redbull.com/FTW möglich. Die besten 10 Spieler:innen aus den beiden Qualifikationsturnieren qualifizieren sich jeweils für den großen Live-Showdown im Wiener Palais Ferstel vor rund 250 Zuschauer:innen. Neben der einmaligen Chance, gegen die Profi-E-Sportler:innen in einem fulminanten Showdown anzutreten, haben die Fortnite-Finalist:innen ebenfalls die Chance auf ein Preisgeld in Höhe von heuer insgesamt 10.000 Euro.

Skills vs. Erfahrung

Fortnite ist im Genre der Battle-Royale-Games das Maß aller Dinge und konnte sich seit seinem Release als E-Sports Titel etablieren. Hier sind jahrelange Spielpraxis und Turniererfahrung große taktische Vorteile gegen Newcomer:innen. Um dem entgegenzuwirken, wird bei Red Bull For The Win Fortnite Battle Royale im Build-Mode im Solo-Format gespielt. Darüber hinaus spielen im Finale statt der theoretisch möglichen 100 Spieler:innen nur 25. Bei Red Bull For The Win besteht jede Spielrunde aus 20 Hobby-Zocker:innen sowie fünf Profi-Gamern. Die Spieler:innen erhalten sowohl anhand ihrer Platzierung als auch für jede Eliminierung der gegnerischen Spieler:innen Punkte. Mit dem adaptierten Turniermodus will Red Bull For The Win die Chance bieten, sich vordergründig mit den eigenen Gaming-Skills gegen die Profis durchzusetzen.

Der Terminplan für Red Bull For The Win:

Live Qualifier #1 in Salzburg (Level-Up) am 28. und 29. Juni

Live Qualifier #2 in Wien (A1 Austrian eSports Festival) am 5. und 6. Juli

Zwei Online Qualifier am 19. und 26. Juli

Finale: Palais Ferstel, Wien, am 9. August

Das Mindestalter für die Teilnahme ist 16 Jahre. Mehr Informationen und Registrierung unter www.redbull.com/FTW