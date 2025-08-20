Indiana Jones und der große Kreis™ erscheint für Nintendo Switch 2

Indiana Jones und der große Kreis™, das cineastische Abenteuer von MachineGames in Zusammenarbeit mit Lucasfilm Games, erscheint 2026 für die Nintendo Switch 2, wie heute bei der Opening Night Live der gamescom angekündigt wurde.

Die Neuigkeit wurde zusammen mit dem neuen Gameplay-Trailer für Indiana Jones und der große Kreis™: Der Orden der Riesen veröffentlicht, der bei dem Event seine Premiere feierte. In diesem Story-DLC, der am 4. September auf den bekannten Plattformen an den Start geht, begeben sich die Spieler:innen als Indiana Jones™ in die Tiefen der geschäftigen Stadt Rom, um dort den finsteren Geheimnissen des Nephilim-Ordens auf die Spur zu kommen. Dabei müssen Spieler:innen nicht nur die gefährlichen Kultisten, sondern auch raffinierte Rätsel und unzählige weitere Gefahren Roms überwinden.

Indiana Jones und der große Kreis™: Der Orden der Riesen spielt während der Ereignisse des Hauptspiels. Ein junger Priester schickt Indy auf eine gefährliche Suche nach einem mysteriösen Artefakt, die ihn mit dem finsteren Mithras-Kult sowie den Geheimnissen der labyrinthartigen Cloaca Maxima und mit dem Mythos einer gewaltigen Bestie konfrontiert. Von unheimlichen Katakomben bis hin zum geschichtsträchtigen Fluss Tiber entdecken die Spieler:innen atemberaubende neue Schauplätze in der Stadt. Das alles wird begleitet von den Klängen eines brandneuen Soundtracks.

Spieler:innen, die die Premium Edition, das Premium Upgrade, die Collector’s Edition oder das Sammler-Paket von Indiana Jones und der große Kreis™ für eine der aktuell verfügbaren Plattformen gekauft haben, erhalten Zugang zu den neuen Inhalten, sobald diese am 4. September 2025 veröffentlicht werden. Der DLC wird auch separat erhältlich sein (Basisspiel erforderlich).

Auf der offiziellen Webseite gibt es alle weiteren Informationen: https://indianajones.bethesda.net/de-DE

Indiana Jones und der Große Kreis™ ist jetzt für Xbox Series X|S-Konsolen, PlayStation®5, PlayStation®5 Pro, PC und Game Pass erhältlich. Weitere Informationen zur Vorbestellung des Spiels für Nintendo Switch 2 folgen in Kürze.