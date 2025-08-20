Honor of Kings: World präsentiert neuen Trailer vor der gamescom-Vorführung

Vor seinem gamescom-Debüt präsentierte TiMi Studio Group heute während der Opening Night Live in der wunderschönen Stadt Köln einen brandneuen Trailer für Honor of Kings: World und bot der Welt einen ersten detaillierten Einblick in die atemberaubende Spielwelt, die komplexen Rätsel und die spannenden Kämpfe.

Der Trailer, der als Teil von Geoff Keighleys mittlerweile jährlicher Flaggschiff-Live-Show ausgestrahlt wurde, zeigte die atemberaubenden Landschaften von Primaera, die Vielfalt der Herausforderungen, denen sich die Spieler:innen stellen werden, und die rasanten, abwechslungsreichen Kämpfe, die das Herzstück des Spiels bilden.Die Veröffentlichung stellt den neuesten Meilenstein für das fernöstliche Fantasy-Multiplayer-Action-RPG dar, das für ein neues globales Publikum tief in das Universum von Honor of Kings eintaucht.

Nach seinem ONL-Debüt wird Honor of Kings: World zum ersten Mal auf der gamescom 2025 spielbar sein. Vom 20. bis 24. August können die Besucher:innen in Halle 9, Stand B040 eine PC-Demo mit kooperativen Bosskämpfen hautnah erleben, die sowohl mit Maus und Tastatur als auch mit Controller gespielt werden kann.

„Wir haben mit großem Engagement an Honor of Kings: World gearbeitet und die Opening Night Live war der perfekte Moment, um den Spieler:innen einen echten Vorgeschmack auf das zu geben, was sie erwartet“, so Big Huang, Lead Combat Designer für Honor of Kings: World. „Jetzt können wir es kaum erwarten, dass die gamescom-Besucher:innen das Spiel selbst ausprobieren.“

Das Spiel verbindet tiefgreifendes kooperatives und kompetitives Gameplay mit umfangreichen sozialen Features, darunter:

Dynamische Multiplayer-Kämpfe – wechseln Sie mitten im Kampf nahtlos zwischen zwei einzigartigen Kampfstilen.

– wechseln Sie mitten im Kampf nahtlos zwischen zwei einzigartigen Kampfstilen. Aktivitäten in einer gemeinsamen Welt – Sie können Handwerk betreiben, Häuser bauen und den Kontinent Primaera erkunden.

– Sie können Handwerk betreiben, Häuser bauen und den Kontinent Primaera erkunden. Spannende, handlungsreiche Geschichten – erleben Sie zusammen mit den legendären Helden aus dem Originalspiel Honor of Kings storybasierte Abenteuer.

In Honor of Kings: World schlüpfen die Spieler:innen in die Rolle von Frischlingen an der Jixia-Akademie, einer renommierten Institution, die aus drei spezialisierten Schulen für begabte Personen besteht. Dabei treffen sie auf Kommiliton:innen, Mentor:innen und legendäre Held:innen aus dem Originalspiel Honor of Kings und lüften die Geheimnisse der Wunder und des „Flow“ – einer einzigartigen Energiequelle, die die Geschichte des Landes prägt.

Spieler:innen können sich unter www.honorofkingsworld.com für Updates anmelden.