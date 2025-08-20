Wargaming kündigt World of Tanks: HEAT an

Wargaming präsentiert World of Tanks: HEAT – einen neuen, eigenständigen, kostenlosen taktischen Fahrzeug-Shooter, der in einer alternativen Welt nach dem Zweiten Weltkrieg spielt, in der die Spieler in rasanten 10-gegen-10-Kämpfen von Helden verstärkte Panzer befehligen.

World of Tanks: HEAT bringt die taktischen Panzerkämpfe der Reihe auf ein schnelleres, dynamischeres und explosiveres Terrain. Die Spieler steuern eine Reihe experimenteller Fahrzeuge – jedes mit einzigartigen Fähigkeiten, umfangreichen Anpassungsmöglichkeiten und Fähigkeiten, um die Schlacht zu dominieren. Panzer können mit fortschrittlichen Waffensystemen, Panzerungsmodulen, optischen Upgrades und Kampffähigkeiten ausgestattet werden, die das Geschehen auf dem Schlachtfeld verändern. Als Elite-Agenten, die speziell für das Steuern dieser mächtigen Maschinen ausgebildet wurden, können die Spieler jedes Fahrzeug an ihren Spielstil anpassen.

„World of Tanks: HEAT ist unsere mutige Vision für die Franchise und bietet ein völlig neues Panzer-Erlebnis mit einem frischen Setting, neuen Spielmechaniken, höherem Tempo und modernster Technologie“, so Victor Kislyi, CEO von Wargaming. „Das Spiel knüpft an die bekannte DNA von World of Tanks an und lässt die Spieler Panzerkämpfe wie nie zuvor erleben, mit Möglichkeiten, die wir uns früher nur vorstellen konnten.“

World of Tanks: HEAT basiert auf der neuen firmeneigenen Engine von Wargaming und wird für PC (Wargaming Game Center und Steam), PlayStation®5, Xbox Series X|S und Steam Deck erhältlich sein. Es ist geplant, dass es das erste Spiel von Wargaming sein wird, das gleichzeitig auf allen Plattformen veröffentlicht wird und plattformübergreifenden Spielfortschritt ermöglicht.

Key Features:

Heroisches Panzer-Gameplay – Spezialisierte Panzer mit einzigartigen Rollen und Heldenfähigkeiten. Agenten sorgen mit ihren Kampffähigkeiten und Unterstützungsmöglichkeiten für taktische Tiefe.

– Spezialisierte Panzer mit einzigartigen Rollen und Heldenfähigkeiten. Agenten sorgen mit ihren Kampffähigkeiten und Unterstützungsmöglichkeiten für taktische Tiefe. Den ultimativen Panzer bauen – Alle Panzer sind von Originalentwürfen inspiriert und stellen eine kreative Neuinterpretation von Fahrzeugen aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg dar. Durch die Kombination von realen Panzern und Technologien aus dieser Zeit können Spieler wirklich einzigartige Maschinen bauen. Jeder Panzer kann mit fortschrittlichen Waffensystemen, Panzerungsmodulen, optischen Modifikationen und Fähigkeiten, die den Schlachtverlauf verändern, individuell angepasst werden.

– Alle Panzer sind von Originalentwürfen inspiriert und stellen eine kreative Neuinterpretation von Fahrzeugen aus der Zeit nach dem Zweiten Weltkrieg dar. Durch die Kombination von realen Panzern und Technologien aus dieser Zeit können Spieler wirklich einzigartige Maschinen bauen. Jeder Panzer kann mit fortschrittlichen Waffensystemen, Panzerungsmodulen, optischen Modifikationen und Fähigkeiten, die den Schlachtverlauf verändern, individuell angepasst werden. Vielfältige Spielmodi – Das Spiel adaptiert und transformiert klassische Shooter-Modi (Kill Confirmed, Domination, Conquest) zu einem neuen und aufregenden Panzer-Erlebnis.

– Das Spiel adaptiert und transformiert klassische Shooter-Modi (Kill Confirmed, Domination, Conquest) zu einem neuen und aufregenden Panzer-Erlebnis. Visuelle Qualität – Angetrieben von der neuen hauseigenen Engine von Wargaming mit atemberaubender Grafik, immersiven Umgebungen und dynamischen cinematischen Effekten.

– Angetrieben von der neuen hauseigenen Engine von Wargaming mit atemberaubender Grafik, immersiven Umgebungen und dynamischen cinematischen Effekten. Plattformübergreifend / Plattformübergreifender Fortschritt – Wargamings erste plattformübergreifende Veröffentlichung, bei der Spieler nahtlos auf PC (Wargaming Game Center und Steam), PlayStation®5, Xbox Series X|S und Steam Deck in die Action einsteigen können.

– Wargamings erste plattformübergreifende Veröffentlichung, bei der Spieler nahtlos auf PC (Wargaming Game Center und Steam), PlayStation®5, Xbox Series X|S und Steam Deck in die Action einsteigen können. Free-to-Win – Entwickelt, um langfristiges Spielvergnügen zu ermöglichen, bei dem der Erfolg von den Fähigkeiten der Spieler abhängt. Die Monetarisierung konzentriert sich auf Kosmetikartikel, Battle Passes und zeitsparende Funktionen.

Bleibt dran für weitere spannende Neuigkeiten und packt World of Tanks: HEAT auf die Wunschliste:

Weitere Informationen gibt es auf der Website von World of Tanks: HEAT: https://wotheat.com