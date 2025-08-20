Wargaming stellt World of Tanks 2.0 vor, das bisher größte Update

Wargaming, das Studio hinter dem kostenlosen Spielerfolg World of Tanks, ist stolz darauf, das ehrgeizigste Update in der Geschichte von World of Tanks anzukündigen, das signifikante Änderungen für das legendäre Spiel mit sich bringt.

Das Update 2.0 ist eine transformative Überarbeitung, das brandneue Panzer der Stufe XI, einen komplett neu gestalteten Hangar und eine neue Benutzeroberfläche, einen storybasierten PvE-Modus auf einer noch nie dagewesenen Karte, eine umfassende Anpassung von Hunderten von Fahrzeugen, einen Matchmaker der nächsten Generation und vieles mehr umfasst.

„2.0 ist nicht nur ein Update – es ist ein Meilenstein für die zukünftige Ausrichtung des Spiels, der die Entwicklung von World of Tanks für die kommenden Jahre prägen wird“, sagte Michael Broek, Publishing Director West von World of Tanks. „Wir freuen uns, unseren Spielern die Ergebnisse der harten Arbeit unseres Teams in den letzten zwei Jahren präsentieren zu können. Egal, ob sie neu im Spiel sind, ein erfahrener Veteran oder wieder in das Gefecht zurückkehren – mit Update 2.0 gibt es keinen besseren Zeitpunkt, um World of Tanks zu spielen.“

Das World of Tanks 2.0-Update umfasst:

Die neuen Tier-XI-Panzer: Zum ersten Mal in der Geschichte werden 16 neue Fahrzeuge der Stufe XI mit einzigartigen Spielmechaniken und einem neuen Fortschrittssystem zum Spiel hinzugefügt, und weitere werden in Zukunft folgen.

Zum ersten Mal in der Geschichte werden 16 neue Fahrzeuge der Stufe XI mit einzigartigen Spielmechaniken und einem neuen Fortschrittssystem zum Spiel hinzugefügt, und weitere werden in Zukunft folgen. Umfassende Überarbeitung der Panzer: Über 350 Fahrzeuge aller Stufen wurden überarbeitet, um verbesserte Rollen und ein faireres Gameplay zu ermöglichen.

Über 350 Fahrzeuge aller Stufen wurden überarbeitet, um verbesserte Rollen und ein faireres Gameplay zu ermöglichen. Brandneue Garage: Jetzt ist die Garage eine Fabrik, in der Fahrzeuge zusammengebaut und ausgerüstet werden.

Jetzt ist die Garage eine Fabrik, in der Fahrzeuge zusammengebaut und ausgerüstet werden. Verbesserte Benutzeroberfläche: Neu, optimiert, funktional und informativ.

Neu, optimiert, funktional und informativ. Neuer Matchmaker: Von Grund auf neu entwickelt für kürzere Wartezeiten, eine bessere Teamausgewogenheit und dynamischere Kämpfe.

Von Grund auf neu entwickelt für kürzere Wartezeiten, eine bessere Teamausgewogenheit und dynamischere Kämpfe. Neue Karte: Nordskar, eine neue skandinavische Karte, die sich die Spieler schon lange gewünscht haben.

Nordskar, eine neue skandinavische Karte, die sich die Spieler schon lange gewünscht haben. PVE-Event: „Operation Boiling Point“ bildet den narrativen Hintergrund für die Veröffentlichung von Fahrzeugen der Stufe XI, bei dem Spieler drei verschiedene Panzer der Stufe XI auf einem brandneuen Schlachtfeld ausprobieren können.

„Operation Boiling Point“ bildet den narrativen Hintergrund für die Veröffentlichung von Fahrzeugen der Stufe XI, bei dem Spieler drei verschiedene Panzer der Stufe XI auf einem brandneuen Schlachtfeld ausprobieren können. Sound-Upgrade: Kräftigere, authentischere Panzersounds, die von echten Fahrzeugen aufgenommen wurden, deutlicherer Kampfsound und eine immersive Geräuschkulisse, die jedes Gefecht zum Leben erweckt.

Eine neue Ära von World of Tanks steht bevor – zieht ab dem 3. September ins Gefecht und erkundet die Neuheiten!

Mehr Informationen zum Update 2.0 gibt es auf der offiziellen Webseite: https://worldoftanks.eu/news/updates/2-0-hub