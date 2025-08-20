Gameplay und Release-Zeitraum für John Carpenter’s Toxic Commando

Saber Interactive und Focus Entertainment haben auf der gamescom Opening Night Live einen ersten Blick auf John Carpenter‘s Toxic Commando gewährt.

In diesem rasanten Action-Fest müssen sich Spieler mit Freunden zusammentun, um Horden von Monstern zu bekämpfen, bevor diese die ganze Welt infizieren.

Ob hinter dem Lenkrad oder zu Fuß: Die Spieler müssen sich massiven Gegnerhorden und furchterregenden Bossen stellen, die alle von Sabers Swarm Engine angetrieben werden, der Technologie hinter World War Z: Aftermath und Warhammer 40,000: Space Marine 2. Das Spiel unterstützt Crossplay-Koop und sowohl Action-Enthusiasten als auch 80er-Jahre-Horror-Fans dürfen sich schon auf Anfang 2026 freuen, wenn John Carpenter‘s Toxic Commando erscheint.

Nicht irgendein Söldnerteam

In der nahen Zukunft endet ein experimenteller Versuch, die Kraft des Erdkerns nutzbar zu machen, in einer schrecklichen Katastrophe, bei der die Erde zu Abschaum und die Lebenden zu untoten Monstern werden. Das Genie hinter dem Experiment hat jedoch einen Plan, um die Dinge wieder in Ordnung zu bringen: ein Team hochqualifizierter Söldner soll den Job erledigen. Leider waren die Profis aber alle zu teuer und deshalb wurde das TOXIC COMMANDO angeheuert.

Crossplay-Koop-Gemetzel

Spielt in Gruppen von bis zu 4 Freunden – mit voller Crossplay-Unterstützung für PC und Konsolen – und schickt den Sludge God und seine Horde von ekelhaften Dingern zurück in die Unterwelt. Wählt euren Charakter und die Klasse, die zu eurem Spielstil passt, steigt in euer Lieblingsfahrzeug und habt Spaß mit einer Reihe von Waffen, Granaten, Spezialfähigkeiten und Katanas.

Das toxische Menü ist serviert:

Buddy-Movie-Vibes und der überdrehte Humor, die Action und der Horror des klassischen 80er-Jahre-Kinos, inspiriert und unter Mitwirkung des legendären John Carpenter

Sich mit Freunden zusammentun, um Horden von Monstern zu bekämpfen, die einem ans Leder wollen

Ein explosiver Cocktail aus deftiger FPS-Action und Off-Road-Fahrten auf schleimzerfressenem Terrain in riesigen postapokalyptischen Umgebungen

Fertigkeiten verbessern und neue Fähigkeiten in immer schwierigeren Herausforderungen unter Beweis stellen

Rettung des Planeten gegen alle Widrigkeiten

John Carpenter’s Toxic Commando erscheint Anfang 2026 und es kann jetzt auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC sowohl auf Steam als auch im Epic Game Store auf die Wishlist gesetzt werden.