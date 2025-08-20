FINAL FANTASY XIV Online x Monster Hunter Wilds Kollaboration enthüllt

Square Enix und Capcom Co., Ltd. enthüllen während der Opening Night Live auf der gamescom 2025 in Köln die ersten Details zur Crossover-Inhalte zwischen FINAL FANTASY™ XIV Online und Monster Hunter Wilds.

Die Kollaborationsinhalte, die von FFXIV Producer und Director Naoki Yoshida zusammen mit Monster Hunter Wilds Producer Ryozo Tsujimoto während der Show vorgestellt wurden, bieten einen ersten Blick auf das, was die Spieler*innen Anfang Oktober 2025 erwarten können, wenn der Wächter Arkveld die Welt von FFXIV überfällt.

Die neuesten Informationen zur Kollaboration von FFXIV und Monster Hunter Wilds gibt es hier: https://sqex.to/3YOy9

Später im September 2025 gibt es Crossover-Inhalte in Monster Hunter Wilds. Die neuesten Informationen und mehr Details gibt es hier: https://www.monsterhunter.com/wilds/de/topics/collabo-ff14/

Weitere Informationen zu FINAL FANTASY XIV: Dawntrail können auf der offiziellen Webseite gefunden werden: https://de.finalfantasyxiv.com/dawntrail/.