He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction angekündugt

Mattel, Inc. und Limited Run Games haben jetzt die Entwicklung von He-Man and the Masters of the Universe™: Dragon Pearl of Destruction bekanntgegeben.

Das retro-inspirierte 2D-Prügelspiel für Konsole und PC entsteht in Zusammenarbeit mit Bitmap Bureau® (u. a. Terminator™ 2D: NO FATE, Final Vendetta). Präsentiert wurde der Titel im Rahmen der Opening Night Live auf der gamescom 2025, der größten Videospielmesse der Welt. Der Release ist für 2026 geplant – sowohl digital als auch in einer physischen Sammleredition, die Anfang 2026 vorbestellt werden kann.

Das Spiel basiert auf der legendären Zeichentrickserie der 80er-Jahre und lässt Fans in die Rollen der beliebtesten Helden Eternias schlüpfen – darunter He-Man, Teela, Man-At-Arms und weitere. Gemeinsam stellen sie sich Skeletor und Evil-Lyn, um Eternia vor dem Untergang zu retten.

Mehr als ein Dutzend actiongeladene Levels erwarten die Spieler, ausgestattet mit charakter-spezifischen Moves, einzigartigen Fähigkeiten und Power-ups, um Skeletors uraltes Ritual zu durchkreuzen. Auch Battle Cat, He-Mans furchtloser Gefährte, ist mit dabei und kämpft an der Seite der Helden.

„Dragon Pearl of Destruction ist eine der spannenden Möglichkeiten, mit denen wir Mattels Marken digital erlebbar machen“, erklärt Erika Winterholler, Head of Business Development, Digital Games bei Mattel. „Das Spiel ist ein Liebesbrief an alle, die mit He-Man aufgewachsen sind – mit nostalgischem Look, kombiniert mit temporeichem, modernem Gameplay. Unser Ziel ist es, das Vermächtnis des Franchise zu würdigen und gleichzeitig eine neue Generation von Spielerinnen und Spielern für Eternia zu begeistern.“

Mit detailverliebter Pixel-Art-Optik, authentischem 80er-Jahre-Design und Illustrationen von Künstlern aus der langjährigen Fan-Community bringt He-Man and the Masters of the Universe: Dragon Pearl of Destruction die Kultmarke in einer Form zurück, auf die Fans seit Jahrzehnten gewartet haben.