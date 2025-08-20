NACON kündigt das lizenzierte Bundle RS PURE für Playstation 5 an

NACON gibt bekannt, dass sein kommendes Revosim RS PURE Sim-Racing-Bundle offiziell von Sony Interactive Entertainment für die PlayStation 5-Konsole lizenziert wurde.

Das Direct Drive-Bundle umfasst einen 9-Nm-Radstand, einen 100-kg-Load-Cell-Pedalsatz und ein vollständig anpassbares Lenkrad.

Dieses neue, offiziell lizenzierte Bundle markiert das Debüt von Revosim auf der PlayStation 5-Konsole und vereint hohe Leistung, Modularität und Zugänglichkeit. Es wird Teil des Revosim-Ökosystems sein und die Kompatibilität mit einer Reihe von zukünftigen und bestehenden Komponenten gewährleisten, die zur Erweiterung und Anpassung des Sim-Racing-Erlebnisses entwickelt wurden.

Die Ankündigung folgt auf die erfolgreiche PC*-Einführung des RS PURE im Juni 2025, mit dem Revosim sein erstes Direct-Drive-Modell für Sim-Racing-Enthusiasten vorstellte. Die PlayStation 5-Konsolenversion wird die gleiche Präzisionstechnik und das gleiche immersive Erlebnis bieten.

Details zu technischen Spezifikationen, Preis und Erscheinungsdatum werden in den kommenden Wochen bekannt gegeben.

„Das gesamte Revosim-Team ist sehr stolz darauf, bald ein neues umfassendes Bundle für PlayStation 5-Konsolenbenutzer anbieten zu können. Diese Zusammenarbeit spiegelt unser kontinuierliches Engagement wider, Spielenden ein noch intensiveres, realistischeres und unterhaltsameres Erlebnis zu bieten. Als Sim-Racing-Enthusiasten entwickeln wir jedes Produkt mit Präzision und Liebe zum Detail, um ein Erlebnis zu schaffen, das die Empfindungen des Rennsports originalgetreu nachbildet. Mit Revosim stärkt NACON seine strategische Position an der Schnittstelle zwischen der Entwicklung von Rennspielen und der Herstellung von Sim-Racing-Hardware und bietet allen Fahrenden ein immersives und aufregendes Rennerlebnis, egal, ob sie auf höchstem Niveau antreten oder einfach nur die Leidenschaft für den Sport teilen.“ – Sébastien Waxin, Leiter der Rennsportabteilung bei NACON.

*PC-Kompatibilität wurde von Sony Interactive Entertainment weder getestet noch bestätigt.