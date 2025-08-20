TALES OF XILLIA REMASTERED angekündigt

Bandai Namco Entertainment Europe kündigt den nächsten Titel im Rahmen des Tales of Remastered Project an: Tales of Xillia Remastered.

Das Spiel verknüpft die Schicksale zweier entschlossener Hauptfiguren und erscheint am 31. Oktober 2025 mit überarbeiteter Grafik und neuen Funktionen für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC (via Steam) und Nintendo Switch.

Tales of Xillia ist der erste Titel der Reihe Tales of, bei dem Spielende zwischen zwei Protagonist*innen wählen und die Ereignisse aus unterschiedlichen Perspektiven erleben können. In der Remastered-Version tauchen Spielende erneut in die Welt von Rieze Maxia ein, in der Menschen und Geister in Harmonie zusammenleben.

Diese Balance gerät ins Wanken, als der Medizinstudent Jyde Mathis auf Milla Maxwell trifft, die als Herrin der Geister gilt. Eine Reihe unglücklicher Ereignisse führt sie zur Entdeckung einer gefährlichen Geheimwaffe, die sich im Besitz des Königreichs von Rashugal befindet. Als nun verfolgte Personen überwinden Jyde und Milla ihre Differenzen, um für ein friedliches Miteinander ihrer Nationen einzutreten. Zwei gegensätzliche Welten stehen sich gegenüber: eine, die von spirituellen Kräften geprägt ist, und eine, die wissenschaftlichen Fortschritt verfolgt. Nur der gemeinsame Einsatz der beiden Hauptfiguren kann eine Verbindung schaffen.

Die Remastered-Version bietet eine verbesserte Grafik sowie zahlreiche Komfortfunktionen, darunter automatisches Speichern und einen frühzeitigen Zugang zum Rangladen. Diese Neuerungen erleichtern neuen Spielenden den Einstieg und sprechen gleichzeitig Fans an, die die Erstveröffentlichung in Europa vor zwölf Jahren erlebt haben. Zusätzlich sind herunterladbare Inhalte der Originalversion enthalten, darunter Charakterkostüme, Bonusgegenstände und weitere beliebte Extras.

Tales of Xillia Remastered erscheint am 31. Oktober 2025 für PlayStation 5, Xbox Series X|S, PC via Steam und Nintendo Switch.