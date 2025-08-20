Neuer Story-DLC für Kingdom Come: Deliverance II – Legacy of the Forge

Warhorse Studios und Deep Silver haben während der Opening Night Live in Köln einen ersten Blick auf die nächste Story-Erweiterung von Kingdom Come: Deliverance II gewährt: Legacy of the Forge (Das Vermächtnis der Schmiede).

Darin macht sich Heinrich auf, um ein Meister der Schmiedegilde von Kuttenberg zu werden und das Abenteuer beginnt am 9. September auf PC, Xbox Series S/X, PS5 und PS5 Pro.

Zurück in Kuttenberg erwirbt Heinrich eine legendäre, niedergebrannte Schmiede in der sein Vater Martin seine Jugend als Lehrling verbracht hat und beginnt, diese zu reparieren,. Auf dieser Reise in die Vergangenheit erfährt Heinrich mehr über das Vermächtnis seines Vaters als Schmied und entdeckt einen Teil seines Lebens, der ihm bisher verborgen geblieben war. Heinrich erlangt neues Ansehen und wird ein Meister der Schmiedekunst, der den Menschen in Kuttenberg bei der Herstellung von Schwertern, Rüstungen und einigen weiteren ausgefallenen Wünschen behilflich ist.

Zusätzlich zu neuen täglichen Quests schaltet man die Möglichkeit frei, Geld zu verdienen um damit seine eigene Schmiede und seine Privaträume individuell zu gestalten – und das mit über 136 Millionen Kombinationsmöglichkeiten. Einmal eingerichtet, wird die Schmiede zu einem Ort, an den man gerne zurückkehrt und den man sein Zuhause nennen kann. Wie man Heinrichs Zuhause gestaltet, hat direkten Einfluss auf das Spiel, denn man muss sich zunächst zwischen Ästhetik und Zweckmäßigkeit entscheiden, aber mit der Zeit können alle Bereiche aufgewertet werden.

Features:

Heinrichs eigenes Zuhause – Man kann seine Schmiede und Privaträume mit brandneuen Designelementen individuell gestalten und dank eines Anpassungssystem mit über 100 Millionen Kombinationsmöglichkeiten ein einzigartiges Zuhause erschaffen.

– Man kann seine Schmiede und Privaträume mit brandneuen Designelementen individuell gestalten und dank eines Anpassungssystem mit über 100 Millionen Kombinationsmöglichkeiten ein einzigartiges Zuhause erschaffen. Die Fortsetzung von Heinrichs Entdeckungsreise – Man kehrt nach Kuttenberg zurück und begibt sich auf eine Reise in die Vergangenheit. Dabei trifft man auf Bekannte von Heinrichs verstorbenem Vater, macht Fremde zu Verbündeten, um das Vermächtnis seiner Familie zu erfüllen und entdeckt einen Teil des Lebens seines Vaters, der bis jetzt verborgen geblieben war.

– Man kehrt nach Kuttenberg zurück und begibt sich auf eine Reise in die Vergangenheit. Dabei trifft man auf Bekannte von Heinrichs verstorbenem Vater, macht Fremde zu Verbündeten, um das Vermächtnis seiner Familie zu erfüllen und entdeckt einen Teil des Lebens seines Vaters, der bis jetzt verborgen geblieben war. Die Schmiedekünste perfektionieren – Um Meister der Schmiedegilde von Kuttenberg zu werden, muss man zahlreiche Schmiedeaufträge annehmen, die den eigenen Ruf verbessern. Es gilt einzigartige Blaupausen für neue Rüstungen und Waffen freizuschalten, während man den Menschen in Kuttenberg mit dem Schmieden von Schwertern und Rüstungen sowie bei einigen skurrilen Aufträgen hilft.

Legacy of the Forge (Das Vermächtnis der Schmiede) ist ab dem 9. September 2025 zum Preis von 13,99 € erhältlich. Besitzer der Kingdom Come: Deliverance II Gold Edition oder des Erweiterungspasses, erhalten die neuen Inhalte automatisch.

Mit der Kingdom Come: Deliverance II Gold Editionsichert man sich das vollständige Erlebnis. Enthalten sind das Hauptspiel, die Ausrüstung des tapferen Jägers und der Erweiterungspass, der das Abenteuer um die Shields of Season Passing und alle drei kostenpflichtigen Story-Erweiterungen ergänzt.

Kingdom Come: Deliverance II ist für PC, PlayStation 5, PlayStation 5 Pro und Xbox Series X|S in den Versionen Day One, Gold und Collector’s Edition erhältlich.

Weitere Informationen unter https://kingdomcomerpg.com.