Neues aus dem Alpenland: VR Giants ist jetzt auf der Meta Quest erhältlich

Das Spiel VR Giants vom österreichischen Entwickler RISA Interactive ist jetzt auf der Meta Quest erhältlich – Crossplay & Friend’s Pass inklusive.

Risa Interactive freut sich, bekanntzugeben, dass VR Giants, das asymmetrische Koop-VR Abenteuer, ab sofort im Meta Quest Store erhältlich ist — zum Preis von 19,99 EUR für Meta Quest 3/3S. Pünktlich zur Weihnachtszeit enthält der Release außerdem einen kostenlosen Friend’s Pass, mit dem man sofort gemeinsam mit Freunden und Familie ins Abenteuer starten kann.

Seit dem Early-Access-Launch auf Steam hat das Spiel weltweit sehr positives Feedback erhalten. Das VR-Spiel zeichnet sich durch sein asymmetrisches Konzept aus, bei dem zwei Spieler mit völlig unterschiedlichen Perspektiven gemeinsam Rätsel lösen müssen. Dabei übernehmen sie die Rollen von Goliath, dem riesigen VR-Giganten, und David, dem kleinen, aber agilen Begleiter. Gemeinsam stellen sie sich Herausforderungen und Gefahren, die nur durch Teamwork, Geschick und guter Kommunikation zu meistern sind.

Mit dem heutigen Release wird einer der größten Wünsche der Community Realität: VR Giants erscheint endlich im Early Access auf dem Quest Store, und beide Rollen sind nun komplett in VR und online spielbar. Dadurch wird selbst David’s Plattforming-Gameplay besonders immersiv. Zusätzlich stehen zwei neue Kameramodi für David zur Verfügung: ein Modus für maximale Immersion in VR und ein 2D

Cinema-Room-Modus für Spieler, die es entspannter mögen. Ein weiteres großes Highlight ist Crossplay mit Steam. Auch der Steam-Client wurde erweitert und unterstützt nun zusätzlich zum bereits bestehenden lokalen Koop einen eigenen Online-Koop-Modus.

Quest-Spieler können sich dadurch nahtlos mit Freunden auf dem PC (Screen) oder in PCVR zusammenschließen. Dank des kostenlosen Friend’s Passes für Quest und Steam können Spieler ganz einfach als David (der kleine Spieler) beitreten – gemeinsames Spielen war noch nie so unkompliziert.

„Wir freuen uns unglaublich, VR Giants auf die Quest zu bringen“, sagt Wolfgang Tschauko, Gründer und Lead Developer von Risa Interactive. „Das neue Kamerasystem bietet David-Spielern ein völlig neues Erlebnis und Immersion. Und mit dem Friend’s Pass ist es einfacher denn je, einen Freund einzuladen. Außerdem haben wir für die Zukunft noch viele weitere Pläne und Überraschungen.“

Key Features

Koop-VR-Abenteuer für zwei Spieler mit asymmetrischen Rollen

Spiele als Goliath , der mächtige VR-Riese, oder als David , der kleine Abenteurer

inklusive Immersives 3D-VR-Kamerasystem für den kleinen Spieler (David)

für den kleinen Spieler (David) Cinema-Room-Modus mit virtuellem 2D-Screen (David)

mit virtuellem 2D-Screen (David) Crossplay zwischen Meta Quest und PC (Steam): VR + VR, VR + PC, VR + PCVR

23 spannende Level in vier unterschiedlichen Biomen: Eis, Wüste, Vulkan, Weideland

in vier unterschiedlichen Biomen: Eis, Wüste, Vulkan, Weideland Dre i einzigartige Goliath-Formen: Solide, Temporär, Lava

Solide, Temporär, Lava Rund 8 Stunden Koop-Gameplay gefüllt mit Kniffelspaß und Action

gefüllt mit Kniffelspaß und Action Freischaltbare kosmetische Inhalte für beide Charaktere

VR Giants jetzt im Meta Quest Store herunterladen