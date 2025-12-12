LEGO® Batman™: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters – Release am 29. Mai 2026

Warner Bros. Games und DC kündigten den 29. Mai 2026 als das weltweit geplante Releasedatum von LEGO® Batman™: Das Vermächtnis des Dunklen Ritters für PlayStation®5, Xbox Series X|S und PC (Steam und Epic Games Store) an.

Die Standard und Deluxe Editionen des Spiels können ab sofort auf den genannten Plattformen vorbestellt werden* (alle Details zu den Inhalten folgen).

Als Teil der Ankündigung während „The Game Awards“ wurde das Publikum von einem besonderen Gastmoderator begrüßt: LEGO Batman, live aus der Bathöhle. Er stellte einen brandneuen Trailer vor, mit einem ersten Einblick in actionreiches Gameplay mehrerer spielbarer Charaktere und DC-Superschurken.

Der Maskierte Rächer erhält im Kampf um die Rettung von Gotham City Hilfe von Robin und seinem treuen Kabelwerfer, Nightwing und seinem Kampfstab, Batgirl mit ihrem vielseitigen Hackarang und Catwoman mit ihrer charakteristischen Peitsche und treuem Begleiter, dem Kätzchen – sie alle haben ihre persönlichen Fähigkeiten, Fähigkeitsbäume, Kombos und Gadgets.

Der Trailer enthüllte neue DC-Superschurken, denen sich die Spielerinnen und Spieler stellen werden, wie Two-Face, Poison Ivy, Firefly und Mr. Freeze, sowie andere Mitglieder der berüchtigten Schurkengalerie wie Joker, Pinguin, Ra’s al Ghul und Bane. Außerdem erhaschten Fans einen ersten Blick auf das ikonische Batmobil aus Batman: Die Zeichentrickserie und das Batpod aus den The Dark Knight- und The Dark Knight Rises-Filmen, die genutzt werden können, um sich durch die offene Welt des Spiels zu bewegen.