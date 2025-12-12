SAROS erscheint am 30. April 2026 und 4:LOOP angekündigt

SAROS, der Third-Person-Shooter mit Rogue-Like-Elementen von Entwickler Housemarque, erscheint am 30. April 2026 für PlayStation 5 und ist für PlayStation 5 Pro optimiert.

In einem neuen Trailer teilen die Macher von Returnal weitere Gameplay-Eindrücke und Details zur Story. Dabei ist SAROS die ultimative Entwicklungsstufe des „Gameplay First“-Erlebnisses, für das Housemarque bekannt ist. Der neue Trailer konzentriert sich auf die geheimnisvolle und monströse Geschichte – die größte und bisher ambitionierteste Geschichte bei Housemarque.

SAROS ist die unheimliche Geschichte einer Weltraumkolonie auf dem Planeten Carcosa unter einer bedrohlichen Finsternis. Die Spieler erleben die Geschichte als Arjun Devraj, einem starken Soltari-Vollstrecker, der vor nichts zurückschreckt, um die zu finden, die er sucht.

Die Digital Deluxe Edition kann ab sofort vorbestellt werden und bietet den Spielern einen 48-Stunden-Vorsprung. Das Coverart zeigt einige der antiken Wandmalereien aus dem Spiel und dem World-Building. Alle, die mit der Digital Deluxe Edition spielen, können SAROS mit Suits zur Feier der PlayStation Studios spielen. Enthalten sind Vollstrecker-Suits für Arjun, die von Returnal, God of War und Ghost of Yōtei inspiriert sind.

Spieler, die SAROS oder SAROS Digital Deluxe vorbestellen, können darüber hinaus die Panzerung „Hands of Shore“ freischalten.

Weitere Informationen zu SAROS bietet der PlayStation.Blog.

Darüber hinaus wurde mit 4:LOOP ein Koop-Shooter-Game für vier Spieler in einem originellen Science-Fiction-Universum angekündigt. Entwickelt wurde 4:LOOP von Mike Booth und den kreativen Köpfen von Bad Robot Games. Die Partnerschaft zwischen Sony Interactive Entertainment und Bad Robot Games wurde bereits kürzlich verkündet. SIE unterstützt sowohl in der Produktion als auch bei der Veröffentlichung. 4:LOOP erscheint für PlayStation 5 und PC.

Auf dem PlayStation.Blog gibt Mike Booth einige Einblicke in Entwicklung, Inspiration und Gameplay. Interessierte Spieler können sich für künftige Spieletests bereits unter PLAY4LOOP.com anmelden.