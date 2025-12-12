Order of the Sinking Star von Jonathan Blow bei den Game Awards enthüllt

Arc Games und Thekla, Inc. kündigen Order of the Sinking Star an – ein episches, erzählerisch geprägtes Puzzle-Abenteuer mit über tausend handgefertigten Rätseln.

Spieler erwartet eine außergewöhnliche Gruppe von Protagonisten, hunderte Stunden anspruchsvollen Gameplays und eine Reise, die selbst den scharfsinnigsten Verstand herausfordert.

Unter der Leitung von Jonathan Blow, dem legendären und preisgekrönten Schöpfer der Puzzlespiele The Witness und Braid, entwickelt Thekla, Inc. mit Order of the Sinking Star ein riesiges und innovatives Puzzle-Spiel, an dem das Studio seit rund zehn Jahren – seit dem Release von The Witness – arbeitet. Millionen von Spielern erhielten bei den Game Awards in einem Ankündigungstrailer exklusive erste Einblicke in das innovative Puzzle-Abenteuer.

Order of the Sinking Star erscheint 2026 für PC. Weitere Plattformen und der genaue Veröffentlichungszeitpunkt des Spiels werden zu einem späteren Zeitpunkt bekannt gegeben.

Vom legendären Regisseur Jonathan Blow (Braid, The Witness) stammt Order of the Sinking Star, ein umfangreiches narratives Abenteuer mit über tausend handgefertigten Rätseln, die darauf ausgelegt sind, den Intellekt herauszufordern. Spieler werden in ein Reich voller seltsamer Magie, gefährlicher Apparaturen und bösartiger Monster versetzt. Dort erkunden sie vier verschiedene Welten – jede mit ihren eigenen Mechaniken, Charakteren und Geschichten – und erleben mit, wie sie miteinander kollidieren. Während die Welten verschmelzen und Charaktere aufeinandertreffen, verflechten sich die Rätselsysteme und eröffnen überraschende neue Möglichkeiten. Spieler erkunden in ihrem eigenen Tempo, besuchen Welten erneut und kehren zu Herausforderungen zurück, wann immer sie möchten. Sie entdecken einzigartige spielbare Charaktere, meistern sich stetig entwickelnde Spielmechaniken und entschlüsseln die tiefen Geheimnisse einer weitläufigen, miteinander verbundenen Spielwelt. Durch die Verschmelzung von Erkundung, Erzählung und sich stetig weiterentwickelnden Mechaniken lädt Order of the Sinking Star Spieler in ein mysteriöses, lebendiges Rätsel ein.

Haupt-Features:

Meistert tausend verwobene Herausforderungen – Begebt euch auf ein innovatives Puzzle-Abenteuer mit Dutzenden Spielmechaniken und Hunderten Stunden an einzigartigem Gameplay. Jedes Rätsel baut auf dem vorherigen auf, führt neue Spielmechaniken ein und belohnt Neugier und Ausdauer.

– Begebt euch auf ein innovatives Puzzle-Abenteuer mit Dutzenden Spielmechaniken und Hunderten Stunden an einzigartigem Gameplay. Jedes Rätsel baut auf dem vorherigen auf, führt neue Spielmechaniken ein und belohnt Neugier und Ausdauer. Wählt euren Weg, erkundet in eurem Tempo – Erforscht vier weitläufige, mysteriöse Spielwelten, jede mit eigenen Charakteren, Regeln, Gefahren und Geheimnissen, die darauf warten, entdeckt zu werden. Streift umher, wie es euch gefällt: Ihr habt die Freiheit, jede gefundene Herausforderung in eurem ganz eigenen Tempo anzugehen.

– Erforscht vier weitläufige, mysteriöse Spielwelten, jede mit eigenen Charakteren, Regeln, Gefahren und Geheimnissen, die darauf warten, entdeckt zu werden. Streift umher, wie es euch gefällt: Ihr habt die Freiheit, jede gefundene Herausforderung in eurem ganz eigenen Tempo anzugehen. Übernehmt das Kommando über außergewöhnliche Helden – Eine Königin, eine Diebin, eine Kriegerin, ein Zauberer und sogar ein sprechendes Boot sind nur einige der ungewöhnlichen Helden dieser Geschichte. Jeder Charakter verfügt über komplementäre Fähigkeiten und hat eine fesselnde, ganz persönliche Geschichte zu erzählen.

– Eine Königin, eine Diebin, eine Kriegerin, ein Zauberer und sogar ein sprechendes Boot sind nur einige der ungewöhnlichen Helden dieser Geschichte. Jeder Charakter verfügt über komplementäre Fähigkeiten und hat eine fesselnde, ganz persönliche Geschichte zu erzählen. Entschlüsselt eine epische Geschichte – Wenn spielbare Charaktere aufeinandertreffen und ganze Welten kollidieren, beginnt sich das große Mysterium zu entwirren. Durch das Gameplay und die Hinweise, die ihr unterwegs sammelt, setzt sich das Bild dieses rätselhaften Reiches allmählich zusammen. Stück für Stück, Hinweis für Hinweis, werdet ihr die Geheimnisse von Order of the Sinking Star entschlüsseln.

Weitere Informationen zum Spiel gibt es auf orderofthesinkingstar.com.

Bereit, in dieses epische Puzzle-Abenteuer einzutauchen? Das Spiel kann bereits auf die Steam-Wunschliste gesetzt werden.

Die Geschichte von Order of the Sinking Star (von Jonathan Blow):

Order of the Sinking Star befindet sich seit fast zehn Jahren in Entwicklung – seit der Veröffentlichung von The Witness im Jahr 2016. Das Spiel entstand aus dem Experiment heraus, einen regelrechten Game-Design-Supercollider zu erschaffen: Üblicherweise beginnt die Entwicklung eines Spiels mit einer Kernidee, auf die der Designer anschließend Objekte, Mechaniken und Aktionen aufbaut, bis die Interaktivität reichhaltig genug ist, um Spaß zu machen; danach wird alles feinjustiert und das Spiel veröffentlicht. Das Ergebnis ist, dass die meisten Spiele in einem bestimmten Komplexitätsbereich verbleiben. Das Ziel des Teams war es, diese Decke zu durchbrechen, indem sie die Mechaniken von vier verschiedenen Spielen kombinierten, von denen jedes für sich bereits so abgestimmt war, dass es Spaß macht und interessant ist. Durch das Zusammenprallen dieser Spiele entsteht eine kombinatorische Explosion, da alle Objekte und Mechaniken aus den unterschiedlichen Universen miteinander interagieren.

Ausgangspunkt waren vier Spiele, die als Grundlage für die einzigartigen Welten von Order of the Sinking Star dienten: Skipping Stones to Lonely Homes und Mirror Isles von Alan Hazelden, Promesst 1-3 von Sean Barrett und Heroes of Sokoban von Jonah Ostroff. Diese Spiele wurden sorgfältig aufgrund ihres kombinatorischen Potenzials ausgewählt. Das Team ging Partnerschaften mit den talentierten Entwicklern dieser Titel ein und suchten nach Möglichkeiten, ihre Gameplay-Elemente weiter auszubauen. Gemeinsam machen diese Spiele etwa die ersten fünf Prozent des Gameplays von Order of the Sinking Star aus – und dienen zugleich als Inspiration. Die restlichen 95 Prozent erforschen die scheinbar endlosen Konsequenzen, die sich daraus ergeben, wenn man diese vier spielmechanischen Welten miteinander kollidieren lässt.

Für Order of the Sinking Star hat das Team außerdem eine völlig neue Spiel-Engine von Grund auf entwickelt. Diese Engine wurde in einer eigens neu geschaffenen Programmiersprache implementiert, die als Ersatz für C++ gedacht ist. Das gesamte Projekt war eine enorme technische Herausforderung, und das Team freut sich, dass es nun bald in Form dieses Spiels seinen Weg zur Öffentlichkeit findet. Nicht lange nach der Veröffentlichung wird die Engine kostenlos als Open-Source-Projekt zur Verfügung gestellt.