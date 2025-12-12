Total War: WARHAMMER 40,000 angekündigt

Zum Abschluss der Feierlichkeiten zum 25-jährigen Jubiläum von Total War freuen sich SEGA und The Creative Assembly Limited, Total War: WARHAMMER 40,000 anzukündigen.

Der im legendären Sci-Fi-Universum von Games Workshop angesiedelte Titel stellt ein revolutionäres neues Kapitel in der preisgekrönten Strategiespielreihe dar.

Der erste Trailer zum Spiel wurde bei den Game Awards von dem bekannten Schauspieler und „Warhammer 40,000“-Superfan David Harbour (Stranger Things, Marvel Cinematic Universe) präsentiert, der einen mysteriösen, noch nicht enthüllten Charakter spielen wird. Darin wird die trostlose, aber spektakuläre Kulisse des Spiels in voller Pracht gezeigt, während die riesigen Armeen der Menschheit darum kämpfen, ihr zerfallendes Imperium in einer von endlosen Kriegen geplagten Galaxis zu verteidigen. Sieh ihn dir hier erneut an:

ERLEBE TOTAL WAR IM 41. JAHRTAUSEND

Zum ersten Mal wagt sich Total War in die ferne Zukunft und bringt seine charakteristische Mischung aus strategischer Tiefe und filmreifen Schlachten in die brutale, vom Krieg gezeichnete Galaxis von Warhammer 40,000. In einer riesigen Weltraum-Sandbox bahnen sich die Spieler einen Kriegspfad durch die Sterne und beugen die Galaxis ihrem Willen, während sie durch ein Zeitalter unerbittlicher Kriege und Eroberungen ziehen.

Das Spiel begibt sich auf eine ehrgeizige Reise, um das ultimative Strategieerlebnis für das Universum von Warhammer 40,000 zu schaffen – eines, das sich im Laufe der Zeit zu einem weitläufigen galaktischen Schlachtfeld entwickeln wird, voller berühmter Helden, furchterregender Kriegsmaschinen und facettenreicher Welten.

Hauptmerkmale:

Befehlige vier legendäre Fraktionen: Führe Kampagnen quer durch die Galaxis mit den Space Marines, dem Astra Militarum, den Orks und Aeldari, die jeweils einen völlig eigenen Spielstil in Kampagnen und Gefechten bieten. Egal ob du taktische Präzision, rohe Gewalt, barbarische Aggression oder psionische Finesse bevorzugst – deine Entscheidung prägt jeden Moment des Krieges.

Passe deine Kriegsmaschine an: Stelle zum ersten Mal in Total War eine Armee auf, die komplett deine eigene ist. Gestalte jedes Detail, vom Namen und den Farben deiner Kriegerschar bis hin zu brutalen Symbolen und futuristischer Kriegsausrüstung. Bestimme ihre Eigenschaften, verfeinere ihre Taktiken und entfessle einen einzigartigen Zerstörungsstil, der seine Spuren in der Galaxis hinterlässt.

Diese Merkmale bieten lediglich einen Vorgeschmack auf das, was noch kommen wird. Im Laufe der Marketingkampagne werden noch weitere spannende Details bekannt gegeben.

Game Director Attila Mohacsi kommentiert wie folgt:

„WARHAMMER 40,000 ist ein Sci-Fi-Universum, das seinesgleichen sucht. Seine galaktische Dimension, legendären Fraktionen und brutalen Schlachten haben zu einem Setting beigetragen, das perfekt zur DNA von Total War passt. Wir arbeiten seit über 15 Jahren mit Games Workshop zusammen und freuen uns darauf, diese Partnerschaft fortzusetzen, um das ultimative Strategieerlebnis im Universum von Warhammer 40,000 zu schaffen, genau wie bei den Titeln von Total War: Warhammer.“

Total War: WARHAMMER 40,000 wird für PC erscheinen, aber auch das Konsolendebüt der Reihe auf PlayStation®5 (PS5®) sowie Xbox Series X|S sein.