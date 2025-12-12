ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE angekündigt

Bandai Namco Entertainment Europe hat bei The Game Awards ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE mit einem ersten Trailer angekündigt.

Das Spiel wird von Bandai Namco Aces Inc. entwickelt und setzt die Hauptreihe ACE COMBAT nach sieben Jahren fort. ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE erscheint 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE bleibt der Serie ACE COMBAT treu, einem Flight-Shooting-Franchise, das für seine realistische Optik sowie sein actiongeladenes, arcade-inspiriertes Gameplay bekannt ist. Spielende können darin mit verschiedenen real existierenden Kampfjets aus der ganzen Welt fliegen. Dank der Leistung der Unreal Engine 5 sowie der neuen Konsolengeneration wird der neueste Teil noch realistischer aussehen. Die optischen Details und Effekte des Spiels umfassen realistische Wolkenfelder und detaillierte Landschaften. Raues Wetter sorgt für eine zusätzliche Herausforderung, die Zwischensequenzen lassen sich für mehr Immersion in der Egoperspektive erleben.

Der Ankündigungstrailer bietet einen Vorgeschmack auf den umfangreichen Kampagnenmodus, in dem Spielende zum Piloten-Ass in Strangereal werden, einer fiktiven Welt, die sich im Krieg befindet. Die Nation Föderation von Zentral-Usea (FZU) wurde besetzt und ihre Marine zerschlagen. Spielende werden zu der Schwinge von Theve – einem legendären Ass und einem Symbol der Hoffnung für die Bevölkerung der FZU sowie der namensgebenden Hauptstadt Theve. Zusammen mit drei neuen Kampfpiloten kämpfen sie trotz aller Widrigkeiten gegen die Republik Sotoa, um ihr verlorenes Heimatsland zu retten, alle Gefahren für die Bevölkerung zu beseitigen und Hoffnung zu verbreiten, um das Überleben der Nation zu sichern. Die emotionale Geschichte von Identität und Pflicht erzählt vom schweren Gewicht getroffener Entscheidungen, dem Druck erteilter Kommandos und den starken Banden, die im Kampf entstehen.

Bis zum Launch von ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE wird Bandai Namco viele weitere Details zum Spiel enthüllen, darunter Mehrspieler-Modi und weitere Features. ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE erscheint 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC.

Weitere Informationen zu ACE COMBAT 8: WINGS OF THEVE und anderen Titeln von Bandai Namco Entertainment Europe sind hier verfügbar: https://www.bandainamcoent.eu.