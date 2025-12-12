Saber Interactive und Focus Entertainment geben bekannt, dass der von Action-Horrorfilmen der 80er Jahre inspirierte Koop-Shooter John Carpenter’s Toxic Commando am 12. März 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC erscheinen wird.

Vorbestellungen sind auf allen Plattformen möglich und werden mit einem kostenlosen DLC belohnt. Während der The Game Awards wurde zudem ein neuer, blutiger Trailer vorgestellt.

Nichts im Kopf und nichts zu verlieren

In der nahen Zukunft endet ein experimenteller Versuch, die Kraft des Erdkerns nutzbar zu machen, in einer schrecklichen Katastrophe, bei der die Erde zu Abschaum und die Lebenden zu untoten Monstern werden. Das Genie hinter dem Experiment hat jedoch einen Plan, um die Dinge wieder in Ordnung zu bringen: ein Team hochqualifizierter Söldner soll den Job erledigen. Leider waren die Profis aber alle zu teuer und deshalb wurde das TOXIC COMMANDO angeheuert.

Spielt in Gruppen von bis zu 4 Freunden – mit voller Crossplay-Unterstützung für PC und Konsolen – und schickt den Sludge God und seine Horde von ekelhaften Viechern zurück in die Unterwelt. Die Spieler fahren dabei über halboffene Karten und rasen durch das Monster-verseuchte Ödland. Findet heraus, wie das Team am besten zusammenarbeitet, ballert gemeinsam auf die unzähligen Gegner und zermalmt sie unter den Rädern eures Lieblingsfahrzeugs – für ein extrabreites, zufriedenes Grinsen im Gesicht. Mit Knarren, Granaten, Spezialfähigkeiten und sogar Katanas geht es den mutierte Monstrositäten an den ranzigen Kragen. Teamwork ist keine Option, sondern Überlebensnotwendigkeit.

John Carpenter’s Toxic Commando erscheint am 12. März 2026 und es kann jetzt auf PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC sowohl auf Steam als auch im Epic Game Store auf die Wishlist gesetzt werden.