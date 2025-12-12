KRAFTON und Neon Giant enthüllen NO LAW

KRAFTON, Inc. hat heute NO LAW vorgestellt, ein Open-World-Shooter-RPG in Ego-Perspektive, das in der düsteren Cyber-Noir-Stadt Port Desire spielt.

Das Spiel wird von Neon Giant, dem schwedischen Studio hinter The Ascent, entwickelt und wurde während der The Game Awards 2025 mit einem Trailer enthüllt. NO LAW wird derzeit für PC, PlayStation 5 und Xbox Series X|S entwickelt.

In NO LAW schlüpfen die Spieler in die Rolle von Grey Harker, einem ehemaligen Militärveteranen, der seine kriegerische Vergangenheit hinter sich gelassen hat, um ein friedliches Leben zu führen, in dem er sich in Ruhe um seine Pflanzen kümmern kann – bis ihn der Ärger erneut einholt. Als seine Ruhe gewaltsam zerstört wird, muss Harker sich auf seinen Instinkt als Geheimagent und seine Ausrüstung verlassen, um sich das zurückzuholen, was ihm gestohlen wurde und sich der Stadt zu stellen, die ihm Unrecht getan hat.

Mit einem Setting in Port Desire, einem weitläufigen Hafen, der in die Klippen einer ruhelosen See gebaut ist, lädt NO LAW die Spieler in eine Welt ein, die von Neonlicht und Schmutz statt von Regeln geprägt ist. Die Stadt ist ein Zentrum des Imports und des Überflusses, überfüllt mit bunten Charakteren, deren Motive so undurchsichtig sind wie die von Abgasen vernebelte Luft der Skyline. Von den Dachgärten bis zu den untersten Gassen ist jeder Zentimeter von Port Desire lebendig, reaktiv und wartet darauf, durch die Entscheidungen des Spielers geprägt zu werden.

Jede Entscheidung hat Gewicht, egal ob Hilfe für einen Freund in Not oder der ewige Schlaf für einen Feind. Spieler können den taktischen Weg durch die Schatten wählen oder Chaos in offenen Kämpfen entfesseln. Doch Vorsicht: Selbst in einer Stadt ohne Gesetze haben Handlungen Konsequenzen. Jeder Durchgang offenbart neue Möglichkeiten, Verbündete und Ergebnisse, was NO LAW zu einem immersiven Shooter macht, der sich ebenso durch seine Geschichte und Moral wie durch seine Feuerkraft auszeichnet.

NO LAW basiert auf der Unreal Engine 5 und verbindet brutale First-Person-Kämpfe mit umfassender Spielerfreiheit. Ob Spieler Präzision, Heimlichkeit oder Zerstörung bevorzugen – die Wahl ihrer Herangehensweise bestimmt das Spielerlebnis. Sie können fortschrittliche militärische Upgrades meistern, mit Sci-Fi-Werkzeugen und vertikalen Bewegungen experimentieren und jede Mission in eine persönliche Geschichte voller Rache, Konsequenzen und Überleben verwandeln.

„NO LAW ist für uns als Studio der nächste Schritt“, so Claës af Burén, Managing Director von Neon Giant. „Mit The Ascent haben wir eine solide Grundlage für unsere Herangehensweise an Weltgestaltung, Systeme und Storytelling geschaffen. Dieses neue Projekt nutzt alles, was wir gelernt haben, und wendet es auf eine völlig andere Art von Spiel an – eines, das größer, reaktiver und persönlicher ist als alles, was wir bisher gemacht haben.“

Nach dem Erfolg von The Ascent läutet NO LAW ein neues kreatives Kapitel für Neon Giant im wachsenden Portfolio globaler Studios von KRAFTON ein. Das Spiel setzt die Vision von KRAFTON fort, einzigartige, hochwertige Erlebnisse zu unterstützen, die die Grenzen von Gameplay, Technologie und Weltgestaltung erweitern.

Der offizielle Reveal Trailer von den The Game Awards 2025, der ausschließlich in-game Material zeigt, gewährt einen ersten Eindruck von NO LAW. Das Spiel kann zudem ab jetzt auf Steam auf die eigene Wunschliste gesetzt werden.