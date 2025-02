News zu Monster Hunter Wilds, Onimusha und Fighting Game

Während der heutigen aufeinanderfolgenden Übertragungen des Monster Hunter Wilds Showcase und Capcom Spotlight wurden ein neuer Schauplatz, Monster und Details für den Open Beta Test 2 von Monster Hunter Wilds™ enthüllt.

Außerdem wurde der Überraschungs-Launch der MARVEL vs. CAPCOM® Fighting Collection: Arcade Classics auf Xbox One enthüllt, das Release Datum für die Capcom Fighting Collection™ 2 geteilt und angekündigt, dass ein Remaster des klassischen Onimusha™ 2: Samurai’s Destiny zu einem späteren Zeitpunkt in diesem Jahr verfügbar sein wird.

Monster Hunter Wilds bereitet sich mit neuen Monster Ankündigungen und mehr auf den Launch vor

Monster Hunter Wilds ist fast da! Wenige Wochen vor der Veröffentlichung des Action-RPGs am 28. Februar präsentierte Producer Ryozo Tsujimoto die neuesten Informationen zum mit Spannung erwarteten Titel. Im Showcase wurde ein neuer Trailer gezeigt, der einen frostigen neuen Schauplatz enthüllt, die Eissplitterklippen. In dieser schneebedeckten und felsigen Region wohnt ein noch nie zuvor gesehenes Monster, Hirabami. Diese Leviathane besitzen segelartige Membranen, mit denen sie schweben und mit ihren messerscharfen Schwänzen aus der Luft zuschlagen können. Der Trailer enthüllt auch zwei wiederkehrende Lieblingsmonster der Fans: Nerscylla und Gore Magala!

Den vollständigen Trailer „Auf zu den Eissplitterklippen“ gibt es hier zu sehen.

Capcom veranstaltet noch in diesem Monat einen zweiten Open Beta Test für Monster Hunter Wilds, und Tsujimoto hatte noch eine Überraschung für die Spielenden. Jäger:innen werden Arkveld, das Hauptmonster des Spiels, herausfordern können, wenn die Beta zurückkehrt! Zusätzlich zu dieser Chance, den „Weißen Geist“ zu jagen, wird der Open Beta Test 2 das wiederkehrende Monster Gypceros, den Trainingsbereich des Basislagers und zusätzliche Online-Features wie private Lobbys und den Online-Einzelspieler-Modus einführen.

Genau wie die vorangegangene Beta beinhaltet Open Beta Test 2 die Charaktererstellung mit übertragbaren Daten, eine Story-Mission und frei begehbare Jagden mit plattformübergreifendem Multiplayer. Bitte beachtet jedoch, dass die Beta nicht die kürzlich angekündigten Performance- und Balance-Anpassungen enthält, da sich das Entwicklerteam darauf konzentriert, diese Verbesserungen für die Veröffentlichung des vollständigen Spiels umzusetzen. Der Monster Hunter Wilds Open Beta Test 2 läuft von Freitag, 7. Februar um 04:00 Uhr MEZ bis Montag, 10. Februar um 03:59 Uhr MEZ und Freitag, 14. Februar um 04:00 Uhr MEZ bis Montag, 17. Februar um 03:59 Uhr MEZ.

Außerdem wurden verschiedene Sonderfunktionen wie der Fotomodus, Anpassungsoptionen und die Unterstützung der PlayStation®5 Pro vorgestellt. Die PS5®Pro Enhanced-Funktionen werden bei der Markteinführung verfügbar sein und bieten modernste Technologien wie Raytracing und PlayStation® Spectral Super Resolution (PSSR), die für eine noch realistischere Grafik sorgen.

Monster Hunter Wilds ist ab sofort für PlayStation®5, Xbox Series X|S und Steam über PC vorbestellbar. Eine Woche nach dem Start des Spiels am 28. Februar werden zeitlich begrenzte Event-Quests eingeführt, bei denen die Spielenden spezielle Rüstungen als Belohnungen erhalten können. Weitere Updates nach der Veröffentlichung sind ebenfalls geplant. Weitere Details zu diesen Updates und Events werden in Kürze bekannt gegeben.

Steam-Nutzer:innen können sich auch mit dem Monster Hunter Wilds Benchmark-Tool auf den Start vorbereiten. Das Tool ist ab heute verfügbar und ermöglicht es Spielenden, die Leistung ihres PCs mit dem Spiel zu messen. Weitere Informationen finden sich auf der offiziellen Website.

Onimusha™ enthüllt noch mehr klassische Samurai-Action

Onimusha: Way of the Sword™ Producer Akihito Kadowaki und Director Satoru Nihei haben sich der Show angeschlossen, um die aktuellsten Details zum neuen Teil der Schwertkampf-Actionspielserie vorzustellen. Der lang erwartete Titel spielt im feudalen Japan inmitten der historischen Wahrzeichen von Kyoto, darunter der Kiyomizu-dera-Tempel, und erzählt die Geschichte eines neuen Protagonisten, der den Oni-Handschuh in blutigen Auseinandersetzungen mit den dämonischen Genma schwingt. Das spannende Samurai-Actionspiel ermöglicht ein authentisches Gefühl in der Nutzung des Schwertes während sich Spielende durch Feinde hindurchzuschneiden und belohnt strategische Entscheidungen, wenn man ihre Seelen in der Hitze des Gefechts absorbiert. Onimusha: Way of the Sword wird im Jahr 2026 für PlayStation 5, Xbox Series X|S und PC via Steam erscheinen.

Außerdem wurde bekanntgegeben, dass ein Remaster von Onimusha 2: Samurai’s Destiny in Entwicklung ist. Der Action-Klassiker brachte das Franchise bei seiner Erstveröffentlichung im Jahr 2002 zu neuen Höhen. Er wurde zum meistverkauften Teil der Serie und erntete viel Beifall für sein auffälliges Gameplay und die verzweigte Storyline. Diese neue und verbesserte Version wird 2025 für Nintendo Switch, PlayStation 4, Xbox One und PC via Steam erscheinen. Den Remaster Reveal Trailer gibt es hier zu sehen.

Ein Remaster des Originalspiels, Onimusha™: Warlords, ist jetzt mit einem Preisnachlass in den digitalen Stores erhältlich.

Eine legendäre Sammlung von Kämpfer:innen und Superheld:innen kommt heute auf die Xbox One!

MARVEL vs. CAPCOM Fighting Collection: Arcade Classics wird jetzt auch auf Xbox One erscheinen! Im heutigen Capcom Spotlight wurde überraschend die digitale Version der Sammlung für Xbox One veröffentlicht. Damit ist die Sammlung nun auch für Nintendo Switch™, PlayStation®4, PC über Steam und Xbox One erhältlich.

Schließt euch Fans auf der ganzen Welt an und feiert das Erbe einiger der beliebtesten Titel der Kampfspielgeschichte, darunter X-MEN™ vs. STREET FIGHTER®, MARVEL™ vs. CAPCOM® 2 New Age of Heroes und THE PUNISHER™!

Capcom Fighting Collection 2 erscheint am 16. Mai!

Die neueste Sammlung klassischer Capcom-Kampftitel, Capcom Fighting Collection 2, erscheint am 16. Mai in den digitalen Stores und kann ab heute vorbestellt werden! Die Capcom Fighting Collection 2 vereint Klassiker wie Capcom vs. SNK 2: Mark of the Millennium 2001 und Fan-Lieblinge wie Power Stone 2 in einem krachenden Paket und ist vollgestopft mit neuen Features wie Online-Spielen mit Rollback-Netcode und Quality-of-Life-Updates für alle acht Spiele!

Als Vorbesteller-Bonus erhalten die Spielenden neu arrangierte Versionen von „Soy Sauce for Geese“ und „Rival Schools Medley“ von CAP-JAMS, die sie im Museum des Spiels anhören können!

Zusätzliche Highlights des Capcom Spotlight