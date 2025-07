Red Bull Tetris® Turnier startet in Österreich voll durch

Mit Red Bull Tetris® ist diesen Sommer ein global durchgeführtes Tetris-Turnier gestartet, das das ikonische Puzzle Game – und eines der bekanntesten Spiele weltweit – auf ein wortwörtlich neues Level hebt.

Die Qualifikation in Österreich für die nationalen Red Bull Tetris® Finals startet nun voll durch. Zu dem weltweit durchgeführten Turnier treten Tetris-Fans aus über 55 Ländern an. Das Ziel ist es, sich über redbull.com/tetris einen Platz auf den nationalen Bestenlisten zu sichern, um im Herbst um den Einzug ins Weltfinale spielen zu können. Mitmachen kann jeder mit dem eigenen Smartphone und der oder die Gewinner:in fliegt zum Finale nach Dubai (VAE).

Österreich Finale auf der GameCity Wien

In Österreich ist die kostenfreie Registrierung und Teilnahme für das nationale Finale noch bis zum 3. Oktober möglich. Die Top fünf der österreichischen Bestenliste, ein oder eine Wildcard-Gewinner:in und zwei Qualifikant:innen von der GameCity Wien werden am 12. Oktober zum Nationalen Finale bei der GameCity auf der Profi-Bühne spielen. Dort geht es in direktem 1-gegen-1-Duellen am PC um den Einzug ins Weltfinale. Teilnehmen können Spieler:innen ab 18 Jahren und aller Skill Levels – nur der oder die beste österreichische Tetris-Spieler:in schafft es in das große Weltfinale im Dezember.

Zum globalen Turnier sagte Maya Rogers, Präsidentin und CEO von The Tetris Company: „Tetris verbindet seit über 40 Jahren Menschen auf der ganzen Welt und schafft generationenübergreifende Erlebnisse durch das zeitlose Gameplay. Die Partnerschaft mit Red Bull zur Ausrichtung eines globalen Turniers ist ein spannendes neues Kapitel – eines, das die Energie, Kreativität und Community feiert, und beide Marken ausmacht. Bei Tetris ist es unsere Leidenschaft, das Spielerlebnis stetig weiterzuentwickeln – dieses Turnier ist ein bedeutender Schritt, um die Freude an Tetris mit der Welt zu teilen.“

Weltfinale in Dubai

Das Finale von Red Bull Tetris® wird als ein spektakuläres Gaming-Erlebnis unter freiem Himmel ausgespielt. Mehr als 2.000 Drohnen erwecken das erste offiziell live spielbare Tetris-Spiel am Himmel zum Leben – live in der Luft – dargestellt durch über 2.000 synchronisierte Drohnen, vor der atemberaubenden Kulisse des Dubai Frame. Der oder die Gewinner:in des Nationalen Finales in Österreich wird für den ultimativen Showdown nach Dubai reisen. Dort treffen die besten Spieler:innen vom 11. bis 13. Dezember beim Red Bull Tetris Weltfinale aufeinander. Drei unvergessliche Tage voller Wüsten- und Stadtabenteuer warten – mit spannenden Erlebnissen, Musik-Performances und Special Guests.

Eines der bekanntesten Spiele weltweit

Mit über 520 Millionen verkauften Exemplaren gehört Tetris zu den bekanntesten Videospielen weltweit – seit über 40 Jahren begeistert es Millionen von Fans. Red Bull Tetris bringt neue Twists in das klassische Spiel: Mit besonderen Power-Ups, einem einzigartigen Goldenen Tetrimino und temporeichen, zeitlich begrenzten Runden bietet das Turnier neuen Spielspaß. Dynamische Mechaniken wie Gravitationswechsel und Speed-Boosts sorgen dafür, dass jedes Spiel zu einem spannenden Erlebnis wird. Die Qualifikationen zum ultimativen Tetris-Turnier starten ab heute.

Mehr Informationen zu Red Bull Tetris® und zur Teilnahme unter: https://redbull.com/tetris