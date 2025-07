NINJA GAIDEN: Ragebound im Test

Alleine gegen die Dämonenhorde

Wir spielen den jungen Ninja Kenji Mozu, der eben noch vom erfahrenen Ryu Hayabusa trainiert wurde, und der nun ganz alleine gegen die anstürmenden Dämonen kämpfen muss. Das Dorf steht bereits in Flammen, und wimmelt von Dämonen und anderen Ninjas, aber wir machen mit unserem Schwert kurzen Prozess mit den unerwünschten Besuchern. Meist reicht ein Schlag, um einen Gegner zu eliminieren. Das Gameplay ist auf schnelles Hack and Slash ausgelegt. Springen, dashen, zuschlagen. Auf bestimmten Gegenständen (zB durch die Luft fliegende Lavabrocken) können wir springen und so höhergelegene Ebenen erreichen. Grundsätzlich sind wir extrem geschickt – an vielen senkrechten Wänden klettern wir einfach wie eine Spinne hoch, und an jeder Art von Vorsprüngen hanteln wir uns über Abgründe. Das Gameplay ist – mit ein wenig Übung – unheimlich flüssig. Wenn wir zügig Gegner eliminieren steigt unser Killzähler, an einigen Stellen in den Leveln finden wir Boni oder Gegenstände, die einen Teil unserer Gesundheitsleiste wieder auffüllen. So ganz alleine wird die Aufgabe aber dann doch schwer zu lösen – also verbünden wir uns mit unseren uralten Feinden – dem Black Spider Clan.

NINJA GAIDEN: Ragebound ist nicht das Erstlingswerk von The Game Kitchen. Die haben schon mit den fantastischen Blasphemous–Spielen bewiesen, dass sie ihr Handwerk verstehen. Besonders beeindruckend finde ich die Pixel Grafik. NINJA GAIDEN: Ragebound ist kein Spiel, bei dem man vor Pixelbrei kaum erkennen kann, was denn auf dem Bildschirm dargestellt wird, auch kein pures Retrospiel mit einer 300×200 Pixel Auflösung, die hochskaliert auf einem 4K Monitor grauenvoll matschig aussieht, sondern wunderschöne Pixelgrafik auf dem Niveau von Dead Cells. Nicht nur die Grafik schaut fantastisch aus, auch die Animationen sind große Klasse.