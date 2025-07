Retro Games und PLAION REPLAI kündigen THEC64 mini – Black Edition an

PLAION REPLAI, Publisher und Entwickler von Retro-Videospielsoftware und -hardware, und Retro Games Ltd. (RGL), die Schöpfer der THEC64-Reihe, geben bekannt, dass die THEC64 mini – Black Edition am 24. Oktober 2025 weltweit erscheinen wird.

Diese stylische Black Edition des Best-Sellers THEC64 Mini wurde ansprechend neu gestaltet und präsentiert sich in einem mattschwarzen und glänzenden Finish. Neben der eleganten Ästhetik bietet die THEC64 mini – Black Edition 25 handverlesene, vorinstallierte Neo-Classic-Retro-Spiele, die alle zu den am besten bewerteten C64-Titeln gehören. Zahlreiche der Games wurden für diese neue Veröffentlichung sogar verbessert und sind nicht anderweitig im Handel erhältlich.

Die THEC64 mini – Black Edition ist eine moderne Neuauflage des Commodore 64, einem der legendärsten Heimcomputer aller Zeiten. Mit weltweit mehr als 17 Millionen verkauften Exemplaren hat der ursprüngliche C64 ganze Generationen von Programmierern, Gamern, Musikern und Digital Artists geprägt.

Die Veröffentlichung ist Teil der „Back In Black“-Kampagne, einer Hommage an die lebendige Underground-Szene des C64, die seit den 1980er Jahren still und leise floriert. Es handelt sich um außergewöhnliche Spiele, die von Fans entwickelt wurden und nun in einem definitiven Hardware-Format für Sammler und Neueinsteiger gleichermaßen präsentiert werden. Die „Back In Black“-Kampagne ist mehr als eine Produktkampagne – sie ist eine Hommage an die Programmierer, Künstler und Fans, die den C64 über Jahrzehnte des Wandels hinweg am Leben erhalten haben. Die in der THEC64 mini – Black Edition enthaltenen Spiele sind keine Nostalgieobjekte, sondern der lebende Beweis dafür, dass die Kreativität auf dieser Plattform nie aufgehört hat. Für alle, die mit dem C64 aufgewachsen sind, oder für alle, die ihn gerade erst entdecken, bietet die THEC64 mini – Black Edition eine der am besten kuratierten Möglichkeiten, Retro neu zu erleben.

„Die THEC64 mini – Black Edition ist mehr als nur eine Farbvariation“, sagt Ben Jones, Commercial Director bei PLAION REPLAI. „Es ist eine Hommage an die leidenschaftlichen Entwickler, Künstler und Fans, die nie aufgehört haben, kreativ zu sein. ‚Back In Black‘ soll zeigen, dass Retro immer noch Ecken und Kanten hat, sowie energiegeladen und voller Seele ist.“

„Das RGL-Team möchte sich bei der Community bedanken, die die Flamme seit über 40 Jahren so hell lodern lässt. Diese Line-Up würdigt einige der besten Spiele, die von Mitgliedern dieser Community entwickelt wurden – Spiele, die seit der ursprünglichen Veröffentlichung des THEC64 immer wieder die Grenzen des Möglichen erweitert haben. Wir danken euch und zollen euch unseren Respekt.“ Die drei Direktoren von RGL – Paul Andrews, Chris Smith und Darren Melbourne – ergänzen: „Ohne euch alle hätten wir das buchstäblich nicht geschafft.“

Merkmale der THEC64 mini – Black Edition:

Neue matte und glänzende schwarze Oberfläche für die Konsole und die Tastatur

Replik im Maßstab 1:2

25 vorinstallierte Neo-Retro-Spiele, von denen viele eigens überarbeitet wurden

Plug-and-Play High-Definition-Output in 720p und 50 oder 60 Hz über HDMI für moderne TVs

Mehrere USB-Anschlüsse für den Anschluss von Joysticks, Gamepads, USB-Sticks und Tastaturen

Vier Speicherplätze pro Spiel

USB-Joystick mit Mikroschaltern für ein authentisches Arcade-Spielgefühl in passender Farbgebung

Ausgewählte Game-Highlights:

Sam’s Journey – Plattformer-Brillianz von den Knights of Bytes (98% Zzap! Sizzler)

– Plattformer-Brillianz von den Knights of Bytes (98% Zzap! Sizzler) A Pig Quest – Der 2023er Action-Adventure Hit von Piggy 18 Team (96% Zzap! Gold Medal)

– Der 2023er Action-Adventure Hit von Piggy 18 Team (96% Zzap! Gold Medal) Hessian – Ein Cyberpunk-Shooter von Covert BitOps (93% Zzap! Sizzler)

Vollständige Liste der enthaltenen Spiele:

Yeti Mountain • Spinning Image • Steel Ranger • A Pig Quest • Hessian • Joe Gunn: Gold Edition • Hunter’s Moon Remastered • It’s Magic 2 • Runn ‚N‘ Gunn • Guns ‚N‘ Ghosts • Metal Warrior Ultra • Millie & Molly • Rocky Memphis: The Legend of Atlantis • Good Kniight • Planet Golf • Nixy and the Seeds of Doom • P0 Snake • Grid Pix • Caren and the Tangled Tentacles • Ooze: The Escape • Sam’s Journey • Shadow Switcher • Pains ‚N‘ Aches • Knight ‚N‘ Grail • Galencia

Die THEC64 mini – Black Edition ist ab dem 31. Juli zum Preis von 99,99 € vorbestellbar und erscheint am 24. Oktober 2025.

Weitere Informationen unter www.retrogames.biz.