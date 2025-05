Revenge of the Savage Planet im Test

Nach Journey To The Savage Planet aus dem Jahr 2021 kommt nun der Nachfolger: Revenge of the Savage Planet. Und das Spielprinzip, die Grafik und der Humor sind unverkennbar geblieben – auch in der Fortsetzung geht es darum, auf einem unerforschten Planeten zu überleben, mit High-Tech ausgerüstet, aber von einer tödlichen Flora und Fauna umgeben. Das Spiel nimmt sich dabei nicht so ganz ernst – die Grafik ist comicartig bunt, die Kreaturen eher niedlich als bedrohlich, und unser permanenter Begleiter (ein fliegender Roboterkopf mit dem Namen Zeta) durchgehend witzig.

Die Hintergrundstory ist schnell erzählt – wir sind ein Mitarbeiter einer Firma für die Erforschung der Galaxie und wurden für hunderte Jahre in den Tiefschlaf versetzt, während unser Raumschiff uns zu einem hunderte Lichtjahre entfernten Planeten bringt, den wir dann erforschen und für die Kolonisierung vorbereiten sollen. Leider ist in den Jahren unseres Tiefschlafes unser Arbeitgeber von einer anderen Firma übernommen worden, die dieses Erforschungsprogramm eingestellt hat. Wir kommen also nun auf dem fremden Planeten an (besser: wir stürzen dort ab), und die erste Nachricht unserer Firma ist unsere Kündigung. Dafür können wir das ganze Equipment, das seit hunderten Jahren auf dem Planeten auf unsere Ankunft wartet (Dinge können teleportiert werden, nur Lebewesen nicht) einfach behalten. Tja, hier sind wir also, irgendwo auf einem fremden Planeten – völlig alleine (abgesehen von unserem fliegenden Drohnenbegleiter und möglichen weiteren menschlichen Mitspielern).