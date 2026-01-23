Spellcasters Chronicles – Zweite Closed Beta angekündigt

Quantic Dream gibt bekannt, dass die zweite Closed Beta von Spellcasters Chronicles vom 29. Januar (16:00 Uhr MEZ) bis zum 2. Februar (10:00 Uhr MEZ) stattfindet.

Zudem startet der Early Access am 26. Februar 2026.

Mit dieser Ankündigung beginnt die nächste Entwicklungsphase des Spiels, die auf dem Feedback der Community aus dem ersten öffentlichen Test im Dezember 2025 aufbaut.

Zum Auftakt dieser neuen Phase hat Quantic Dream einen neuen nicht spielbaren Charakter vorgestellt: Ozdam Devam, bekannt als der Chronist von Ashkenon, der Welt in der Spellcaster Chronicles spielt. Als leidenschaftlicher Historiker der Tapisserie und Experte für die Funktionsweise der “Quelle” steht er über den endlosen Konflikten Ashkenons und dokumentiert den Aufstieg und Fall von Imperien.

In der Welt von Spellcasters Chronicles übernimmt Ozdam Devam die Rolle eines geheimnisvollen Erzählers: Er bildet die Brücke zwischen der Spellcaster-Community und der Welt der Sterblichen – und leitet all jene, die dazu bestimmt sind, die Zukunft von Ashkenon zu verändern.

SPELLCASTERS CHRONICLES CLOSED BETA 2

Die zweite Closed Beta wird eine Vielzahl neuer Inhalte und Verbesserungen bieten. Dazu gehören:

Die Nordische Küste – Eine neue Arena mit freier Sicht, rauen Umweltbedingungen und einem einzigartigen Layout mit fünf Lanes.

Ein einsteigerfreundliches Tutorial – Ein neues Intro und ein spielbares Tutorial, um neuen Spieler:innen die Grundlagen beizubringen.

Der In-Game-Text-Chat powered by Discord – Damit können Spieler:innen während der Matches direkt miteinander kommunizieren.

Spieler-Meldesystem – Damit kann toxisches oder unangemessenes Verhalten gemeldet werden.

Anpassung von Spellcasters und Lebenssteinen – Damit können Spieler:innen die kosmetischen Gegenstände für Spellcasters und Lebenssteine testen.

Eine erste Version des Ranglistensystems.

Sechs neue Zauber – Spieler:innen können die Feuerregen-, Giftgranaten-, Eisinfusions-, Feuerinfusions-, Opfer- und Wiederbelebungszauber in ihre Decks aufnehmen.

Fünf neue Beschwörungen – Spieler:innen können den Steinbehemoth, den Lich, die Fee, den Dampftank und den Wolfsjäger in ihre Decks aufnehmen.

Drei neue Gebäude – Spieler:innen können Harpy’s Nest, Rampart und Ballista in ihre Decks aufnehmen.

Darüber hinaus werden neue Battle-Items verfügbar sein, zusammen mit einer Reihe von Balance-Updates, die Spellcasters, Beschwörungen, Zaubersprüche und die grundlegenden Spielregeln betreffen. Alle Details zu diesen Änderungen finden Spieler:innen in den offiziellen Patchnotes auf Discord und Steam.

CLOSED BETA 2 OPTIMIERUNGEN & PERFORMANCE UPDATES

Die zweite Closed Beta enthält zudem eine Reihe von Optimierungen, die Leistung, Speichernutzung und die allgemeine Stabilität verbessern sollen. Ziel ist ein flüssigeres Spielerlebnis auf einer größeren Bandbreite an PC-Hardware. Infolgedessen wurden die Systemanforderungen für die Closed Beta 2 angepasst.

Die aktualisierten Mindest- und empfohlenen PC-Spezifikationen:

Mindest-Systemanforderungen:

CPU: Intel Core i5-10400 oder AMD Ryzen 5 2600 oder Äquivalent (6 Kerne / 12 Threads)

GPU: NVidia GeForce RTX 2070 oder Radeon RX 5700 oder Äquivalent mit mindestens 8 GB VRAM

Arbeitsspeicher/RAM: 16 GB RAM

Speicher: SSD NVMe

Betriebssystem: Windows 11

Empfohlene Systemanforderungen:

CPU: Intel Core i7-10700K oder AMD Ryzen 7 2700 oder Äquivalent (8 Kerne / 16 Threads)

GPU: NVidia GeForce RTX 3070 oder Radeon RX 9060 XT oder Äquivalent mit mindestens 10 GB VRAM

Arbeitsspeicher/RAM: 16 GB RAM

Speicher: SSD NVMe

Betriebssystem: Windows 11

Um die wachsende globale Spielerschaft zu unterstützen, erweitert die zweite Closed Beta die Serververfügbarkeit: Zusätzlich zu Europa und Nordamerika werden neue regionale Server in Asien eingeführt, um Matchmaking-Qualität, Verbindungsstabilität und Latenz für Spieler:innen in diesen Regionen zu verbessern.