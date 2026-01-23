R-Type Dimensions III startet im Mai 2026

ININ Games hat einen neuen Trailer zu R-Type Dimensions III veröffentlicht, deutliche visuelle sowie technische Fortschritte bestätigt und zugleich die physische Veröffentlichung für Nintendo Switch 2 präzisiert.

Die Switch-2-Version soll als vollständige Cartridge-Edition erscheinen – inklusive des kompletten Spiels, ohne verpflichtende Downloads.

Der nächste Teil der traditionsreichen Side-Scrolling-Shoot-’em-up-Reihe soll weltweit im Mai 2026 für Nintendo Switch, Nintendo Switch 2, PlayStation 5, Xbox und PC (Steam) erscheinen. Laut ININ Games zeigt das aktuelle Videomaterial die bislang fortgeschrittenste Version des Spiels und legt dabei einen Fokus auf spürbare Verbesserungen bei Beleuchtung, Effekten und Animationen, während die Entwicklung in Richtung Finalphase geht. Neben dem modernisierten Look bleibt die klassische R-Type-Formel erhalten – inklusive der Möglichkeit, während des Spielens jederzeit zwischen der klassischen und der überarbeiteten Darstellung umzuschalten.

Auch Sammler werden adressiert: Vorbestellungen für die R-Type Dimensions III Collector’s Edition laufen nur noch bis 8. Februar. Danach wird die Edition nicht mehr verfügbar sein, da die Stückzahlen final festgelegt und in Produktion gegeben werden. Zusätzlich sind eine Special Edition sowie eine Standard Edition zur Vorbestellung vorgesehen.

Inhaltlich setzt R-Type Dimensions III auf eine umfassend neu aufgebaute Remaster-Umsetzung mit komplett rekonstruierten Assets. Zu den angekündigten Features zählen zudem lokaler Koop-Modus, neue Scoring- und Survival-Mechaniken, anpassbare Steuerung und weitere Komfortfunktionen in den Einstellungen sowie 3D-Kamera-Optionen (Normal und „Crazy“).