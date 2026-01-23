No Rest for the Wicked Together: Co-op jetzt im Steam Early Access verfügbar

Die österreichischen Moon Studios haben jetzt das lange erwartete Koop-Update für das düstere Action-RPG No Rest for the Wicked veröffentlicht.

No Rest for the Wicked Together ist ab sofort auf PC via Steam im Early Access verfügbar und ermöglicht Co-op für bis zu vier Spieler in persistenten, geteilten „Realms“, die sich auch als private Instanzen nutzen lassen.

Inhaltlich erweitert Together das Spiel nicht nur um Mehrspieler-Funktionen, sondern greift auch am Kern-Gameplay an: Das Soulslike-Kampfsystem wurde für Gruppengefechte überarbeitet, Gegner sollen in Unterzahl-Situationen dynamischer reagieren, zudem wurden Gegner-Positionen neu kuratiert, um Veteranen zu überraschen. Abseits der Kämpfe können Teams gemeinsam am Housing arbeiten, überarbeitete Händler nutzen und per einfachem Voting-System Störenfriede im Zaum halten. Dazu kommen diverse Quality-of-Life-Verbesserungen.

Timing und Rahmenbedingungen sind ebenfalls klar: No Rest for the Wicked hat während des Early Access bereits die Marke von 1 Million verkauften Exemplaren auf Steam erreicht. Passend dazu läuft aktuell eine Steam-Aktion mit 40% Rabatt (genannt werden 23,99 €/23,99 $) – laut Steam-Angebot bis 5. Februar – und zusätzlich ein Gratis-Spielzeitraum bis 26. Januar, 10:00 PT (entspricht 19:00 Uhr MEZ).

Begleitend feiert Moon Studios den Release des Updates mit Twitch Drops von 22. bis 30. Januar: „Songkeeper“ (22.–26. Januar, 120 Minuten Watchtime; grundsätzlich alle Streams in der passenden Kategorie) und „Champion’s Statue“ (26.–30. Januar, 90 Minuten; ausgewählte Streamer). Laut offizieller FAQ starten/enden die Drop-Fenster jeweils um 18:00 Uhr UTC (19:00 Uhr MEZ), und zum Einlösen im Spiel ist ein Steam-Besitz des Titels erforderlich.

No Rest for the Wicked ist das dritte große Spiel von Moon Studios nach den Ori-Titeln. Die Entwicklung bis Version 1.0 auf PC läuft weiter; Konsolenfassungen befinden sich laut Studio ebenfalls in (früher) Arbeit.