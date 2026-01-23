Randal’s Tuesday im Test

Jugendsünden

Nachdem der namensgebende Protagonist im Vorgänger durch seine egoistische Ader in eine Zeitschleife à la „Und täglich grüßt das Murmeltier“ geraten und beinahe die Welt in die ewige Apokalypse gestürzt hat, wirft uns Randal’s Tuesday in ein anderes Szenario.

Die Handlung spielt nämlich vor diesen Geschehnissen und bringt uns zurück in die Zeit, in der Randal die staatliche Universität unsicher gemacht hat. Hier finden sich er und seine Kompagnons Matt und Charlie auf der Anklagebank des hiesigen Untersuchungsausschuss vor. Schäden in Millionenhöhe und zwei vermisste Personen sollen auf ihr Konto gehen. Deutlich wird gleich an diesem Punkt, dass die Geschichte anders aufgebaut ist, als noch im ersten Teil. Denn ausgehend vom laufenden Disziplinarverfahren werden die Einlassungen der angeklagten Freunde als spielbare Rückblenden umgesetzt. So ist nun nicht mehr nur Randal spielbar, auch Charlie und Matt, mit dem Randal’s Tuesday startet, treiben zu gleichen Teilen die Geschichte fort.

In der Vergangenheit nimmt alles seinen verhängnisvollen Lauf, als die lernunwilligen Zimmergenossen mit allen erdenklichen Mitteln versuchen, die Durchführung eines Examens zu sabotieren. Unterschiede im Spielstil gibt es dabei allerdings nicht: keiner der drei Charaktere verfügt über einzigartige Fähigkeiten.

Es eint die drei Protagonisten, dass sie alle keine echten Sympathieträger sind. Jeder für sich ist auf den eigenen Vorteil bedacht und stets bereit mit dem Ellenbogen auch mal einen Mit-Kommilitonen über die Klinge springen zu lassen.

In gewisser Weise werden uns hier die Gegenentwürfe zum kreuzbraven Scott Whiskers präsentiert. Wieder ist das Geschmackssache, man sollte dann doch eine sattelfeste Neigung zu schwarzem Humor mitbringen, um jeder Volte der handelnden Personen mit einem Schmunzeln begegnen zu können.

Die clever in sich verschachtelte Geschichte treibt den Spannungsbogen dabei gekonnt bis zum Schluss voran. Der letzte Abschnitt fällt zwar qualitativ nicht ab, wirkt im Umfang jedoch spürbar kürzer, was der turbulenten Entwicklungszeit geschuldet sein dürfte. Nach etwa sechs bis sieben Stunden erreichen routinierte Adventure-Spieler den Abspann.

Im Vergleich zu Randal’s Monday wurde zudem die Anzahl der versteckten Easter Eggs in den Hintergründen etwas zurückgefahren. Das Aufspüren sämtlicher Popkultur-Referenzen hatte im Vorgänger beinahe den Charakter eines eigenen Wimmelbildspiels – ein Aspekt, der nicht bei allen Kritikern auf Gegenliebe stieß. Mir persönlich gefiel dieser Nerd-Overkill jedoch sehr, da er für mich nie störend wirkte oder zu stark von der Geschichte ablenkte. Aufmerksame Spieler finden aber auch in diesem Teil noch zahlreiche Querverweise, von Bioshock bis Marvel. Selbst ein vertrautes „Hello there!“ aus einer weit, weit entfernten Galaxis dient später als Rätsel-Element.