Die Xbox Developer_Direct in der Zusammenfassung

Die Developer_Direct gestern Abend hat das Jahr 2026 mit spannenden Einblicken in vier der am meisten erwarteten Spiele eingeläutet, die noch in diesem Jahr erscheinen.

Die Entwicklerteams von Playground Games haben ihre beiden großen Neuerscheinungen dieses Jahres vorgestellt: Forza Horizon 6 und Fable. Game Freak hat mehr über Beast of Reincarnation verraten, und Double Fine Productions hat mit Kiln ein überraschendes neues Spiel angekündigt.

Alle Spiele aus der Developer Direct sind direkt zum Release mit Game Pass Ultimate verfügbar und unterstützen Xbox Play Anywhere. In der gestrigen Show ging es um folgende Neuigkeiten:

Forza Horizon 6 kommt am 19. Mai auf den Markt und bringt die Reihe zum ersten Mal nach Japan. Playground Games hat die ersten Gameplay-Aufnahmen vorgestellt, die die bisher größte und dichteste Karte aller Horizon-Spiele sowie neue Features zeigen. Darüber hinaus wurden die Cover-Autos vorgestellt: der 2025 GR GT Prototype und der 2025 Toyota Land Cruiser. Vorbestellungen sind ab sofort möglich. Ein Interview mit Playground Games findest Du auf Xbox Wire DACH.

Beast of Reincarnation, ein „Ein-Personen-Ein-Hund-Action-RPG", das im postapokalyptischen Japan spielt, kommt im Sommer 2026 raus. Game Freak hat mehr über ihr erstes AAA-Spiel außerhalb der Pokémon-Reihe erzählt, darunter ein einzigartiges Kampfsystem, das rasante Action-Angriffe mit taktischer Komplexität verbindet. Mehr über die Charaktere, den Kampf, die Welt und die Geschichte erfährst Du im Xbox Wire-Beitrag.

Die gestrige Show hat nur einen kleinen Teil von dem gezeigt, was Xbox für 2026 geplant hat. Mit neuen Teilen beliebter Franchises wie Gears of War: E-Day und Halo: Campaign Evolved bis hin zu neuen Welten von anderen Xbox-Studios und Partnern kannst Dich auf ein Jahr freuen, das dem 25-jährigen Jubiläum würdig ist.

Eine vollständige Zusammenfassung der gestrigen Developer_Direct findest Du auf Xbox Wire DACH.