Start- und Post-Launch-Content-Roadmap für Wildgate

Jetzt haben Dreamhaven und der Entwickler Moonshot Games eine Roadmap für Wildgate veröffentlicht. Der kommende Crew-basierte Ego-Shooter wird am 22. Juli 2025 für 29,99 Euro erscheinen.

Die Roadmap gibt einen Überblick darüber, was Spielerinnen und Spieler zum Start und danach erwarten können, darunter die erste Saison des Spiels, Fortschrittsupdates, benutzerdefinierte Lobbys, eine Deluxe-Edition und vieles mehr. Auf Steam, PlayStation 5 und Xbox Series X|S.kann Wildgate schon jetzt auf die eigene Wunschliste gesetzt werden.

Bei der limitierten und vor kurzem beendeten Open Beta von Wildgate und der Steam Next Fest-Demo hat das Spiel den zweiten Platz in den Top 50 der meistgespielten Spiele und wurde über 500.000 Mal auf die Wunschliste gesetzt. Die komplette Liste der galaktischen Spielerfolge ist im Wildgate Open Beta: By The Numbers Video zu sehen.

Zum Start am 22. Juli können die Spieler Folgendes erwarten:

Updates für den Spielerfortschritt , einschließlich Schrottkisten, das Infamie-System, Streak-Ziele und Spielerkartentitel und -abzeichen.

, einschließlich Schrottkisten, das Infamie-System, Streak-Ziele und Spielerkartentitel und -abzeichen. Verbesserungen beim Matchmaking und der Zuschaueransicht.

und der Zuschaueransicht. Eine Deluxe-Edition des Spiels.

des Spiels. Einen Kosmetikladen im Spiel und weitere kosmetische Freischaltungen.

Nach der dem Launch können sich die Spieler auf Folgendes freuen:

Saison 1 , die einen neuen Schürfer, Reach-Anomalien, einen Abenteuerpass, eine neue Waffe, neue Ausrüstung und Kosmetika enthält.

, die einen neuen Schürfer, Reach-Anomalien, einen Abenteuerpass, eine neue Waffe, neue Ausrüstung und Kosmetika enthält. Zweiwöchentliche Reach-Anomalien , die den Spielern neue interessante Punkte zum Erkunden, einen neuen Artefakttyp, eine neue Gefahr und neue Beute bieten.

, die den Spielern neue interessante Punkte zum Erkunden, einen neuen Artefakttyp, eine neue Gefahr und neue Beute bieten. Die Möglichkeit, eigene Lobbys zu erstellen.

Darüber hinaus werden in den Saisons 2 und 3 neue Gebiete in der Reach und mehr eingeführt. Robustes kompetitives Spiel und mehr Möglichkeiten, Freunde einzubinden, werden in zukünftigen Wildgate-Updates erforscht.