Steel Seed im Test

S4VI

Nachdem wir dem ersten Angriff feindlichen Roboter entkommen sind, finden wir uns in einer großen Basis wieder. Roboter bewachen einzelne Bereiche, sie marschieren auf vorgegebenen Pfaden und greifen uns sofort an – wenn sie uns sehen. Die Kämpfe laufen auf Souls-Like übliche Weise ab – mit RS (Xbox Controller) könnt ihr einen Gegner fixieren, mit X bzw. Y schlagt ihr schnell oder besonders fest zu, mit B weicht ihr gegnerischen Schlägen aus oder rollt euch ab – ganz ähnlich wie schon in unzähligen Spielen zuvor. Noch besser ist es natürlich, wenn ihr euch an bestimmten Stellen (ähnlich wie im hohen Gras…) versteckt und Gegner lautlos von hinten eliminieren könnt. Ihr könnt auch ein Geräusch verursachen, damit Gegner in eure Richtung kommen, um euch zu suchen. Die Kletterpassagen laufen relativ einfach ab – Zoe kann besser springen als Enzio und stürzt nicht so leicht irgendwo ab. Vorsprünge, an denen ihr euch anhalten könnt, sind farblich gut markiert. Sie balanciert auch problemlos über dünne Metallträger in schwindelerregenden Höhen. Ihr müsst euch schon anstrengen, um beim Klettern in die Tiefe zu fallen. Das Spiel beinhaltet auch einige Parkour-Passagen. Hier müsst ihr natürlich schon aufpassen, nicht in einen unendlich tiefen Abgrund zu fallen und beispielsweise beim Rutschen in die richtige Richtung zu lenken und vor allem auch immer zum richtigen Zeitpunkt zu springen.

Im Laufe des Spieles lernt ihr immer neue Fähigkeiten, aufgeteilt auf die Bereiche Stealth/Werkzeug/Kampf. Auch Koby wird immer weiter aufgerüstet. Sammelt Glitch von getöteten Gegnern, investiert es bei den S4VI-Hubs. Nur dort könnt ihr Aufrüstungen durchführen. Zoe kann auch neue Anzüge erhalten, zwischen denen ihr wechseln könnt. Viele der Situationen können auf unterschiedliche Arten gelöst werden. Ihr schleicht euch an Gegnern vorbei, ihr tötet Gegner unauffällig von hinten, ihr aktiviert diverse Hilfsmittel in der Umgebung oder ihr versucht euch im direkten Kampf mit den tödlichen Wachrobotern, was vor allem beim gleichzeitigen Kampf mit mehreren Gegnern schnell zu eurem Ende führen kann. Der Tod ist aber kein Weltuntergang – ihr werdet ohne Strafen am letzten automatischen Speicherpunkt wiederbelebt.