Once Upon A Puppet im Test

Im Laufe des Spielverlaufes bekommen wir auch noch Gegenstände wie Pfeil und Bogen oder auch eine Taschenlampe. Die Werkzeuge benötigen wir, um gewisse Rätsel zu lösen bzw. Hürden aus dem Weg zu räumen. So bekommt Once Upon A Puppet spielerisch etwas mehr Tiefe, herausfordernd sollte das Gameplay aber nur für unerfahrene Spielerinnen und Spieler sein.

Die Stärke von Once Upon A Puppet liegt definitiv in der Erzählung. Die einzelnen Geschichten der vielen Charaktere, die ihr in der Unterbühne trefft, sind zwar sehr kurz, aber auch emotional. Auch die ein oder andere „Sidequest“ bekommt ihr von ihnen, die ihr im Vorbeigehen erledigen könnt. Als Belohnung dafür bekommt ihr Glasscherben, die zu einem großen Bild zusammengefügt werden können. Findet ihr etwas Zaubergarn, kann Nieve auch Kostüme für sich und Drev nähen