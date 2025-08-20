Team Jade enthüllt Project Spectrum auf der gamescom ONL

Im Rahmen einer Weltpremiere bei der Opening Night Live zum Start der gamescom 2025 hat FPS-Spezialist Team Jade offiziell Project Spectrum enthüllt, den nächsten Flaggschiff-Titel, der taktische, truppbasierte FPS-Action mit asymmetrischen Gefechten in einer immersiven und rätselgeladenen Welt vereint.

Im dreiminütigen Trailer werden die Zuschauer in eine angespannte Nachbesprechung versetzt, in der ein ranghoher Offizier ein erschüttertes Truppmitglied zu einem missglückten Einsatz in der Ember-Zone befragt. Was als Routineoperation begann, entgleiste nahezu augenblicklich und gipfelte in einem Finale voller unheilvoller Vorahnung. Der Trailer zeigte spielbare Charaktere bei der Erkundung, intensiven Gefechten und komplexen Interaktionen mit der Umgebung sowie einem improvisierten Item-Crafting – ein Vorgeschmack auf die Gefahr und Tiefe, die die Spieler in Project Spectrum erwartet.

Project Spectrum wurde mithilfe der Unreal Engine 5 für den PC entwickelt und wirft Spieler in eine zerbrochene Welt, gezeichnet von einer strahlenden, die Realität verformenden Kraft, die lediglich als Ember bekannt ist. Alles, was sie berührt – Städte, Landschaften und sogar das Leben selbst – wird auf unvorhersehbare Weise verändert und hinterlässt gefährliche Regionen namens Ember-Zonen. Spieler übernehmen die Rolle eines Operators, führen hochriskante Missionen in den Ember-Zonen an, rekrutieren und managen einen anpassbaren Trupp aus Elite-Agenten, die sie letztlich selbst steuern, um Informationen zu beschaffen, Bedrohungen zu neutralisieren und die Geheimnisse des Embers zu lüften.

Jeder Moment im Spiel ist hochdynamisch: Spieler stellen sich Monstrositäten, die durch das Ember entstanden sind, anderen feindlichen Agenten und den psychologischen Belastungen dieser verdrehten Umgebung. Um zu bestehen, gilt es, die eigenen Agenten aufzubauen und anzupassen, koordinierte Teamsynergien zu nutzen und Umweltbewusstsein auszunutzen, sowie kreative und improvisierte Item-Craftings vorzunehmen – all das, während stets der Verstand im Blick behalten werden muss, eine wichtige Ressource, eine leicht schwindende Schlüsselressource. Währenddessen streifen Exekutoren durch die Welt – mächtige Wesen mit unvergleichlicher Agilität und Stärke, die von anderen Spielern befehligt werden.

„Wir freuen uns riesig, Project Spectrum endlich weltweit zu zeigen, nachdem wir zwei Jahre lang im Geheimen daran gearbeitet haben“, so Basil Wang, Game Director von Project Spectrum. „Mit diesem Spiel wollten wir etwas wirklich Einzigartiges erschaffen: Im Kern ein akribisch ausgearbeiteter Shooter im einzigartigen Stil – mit einer zugleich gefährlichen, aber fesselnden Welt, in der sich die Spieler auf ein unvorhersehbares Survival-Abenteuer begeben. Auf ihrer Erkundung begegnen sie unerwarteten Bedrohungen und werden vielleicht sogar selbst zur Gefahr. Unsere Reise hat gerade erst begonnen, und wir können es kaum erwarten, bald mehr zu teilen.“