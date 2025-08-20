Dawn of War IV als Weltpremiere auf der ONL angekündigt

In der düsteren Finsternis der fernen Zukunft ist der Krieg in die verwüstete Welt von Kronus zurückgekehrt. Und die Welt sah zu, als Deep Silver und KING Art Games auf der Opening Night Live der gamescom offiziell Warhammer 40,000: Dawn of War IV vorstellten – den lang erwarteten neue Teil der legendären Echtzeit-Strategiespielreihe.

Die weltweite Enthüllung umfasste einen brandneuen, filmreifen CGI-Trailer, der den Fans einen ersten Einblick in die brutalen, groß angelegten Konflikte gab, für die die Reihe bekannt ist. Narrativ lässt uns der Trailer durch die Augen von Cyrus sehen, einem Captain der 10. Kompanie der Blood Ravens.

Cyrus erzählt aus seinem Leben voller Pflicht, Krieg und Opfer und enthüllt die vier spielbaren Fraktionen Space Marines (Blood Ravens), Orks, Adeptus Mechanicus und Necrons sowie wiederkehrende Charaktere wie Jonah und Gorgutz. Der Trailer zeigt die grausame, düstere und brutale Natur des Krieges in epischem Ausmaß – sowohl im Fernkampf als auch im Nahkampf!

Der RTS-König ist zurück … und das größer denn je

Warhammer 40,000: Dawn of War IV ist eine triumphale Rückkehr zu den Wurzeln der Reihe, mit klassischem Basisaufbau, großen Armeen und tiefgreifendem strategischem Gameplay. All das wird durch moderne Innovationen und eine neue Story zum Leben erweckt. Dreh- und Angelpunkt der dramatischen Ereignisse ist der legendäre Planet Kronus, etwa 200 Jahre nach den Ereignissen von Dawn of War: Dark Crusade.

Zu den wichtigsten Features gehören:

Vier voll spielbare unterschiedliche Fraktionen: Space Marines, Orks, Necrons und Adeptus Mechanicus. Jede der vier Fraktionen in Dawn of War IV hat eine eigene Kampagne, die eine andere Seite der Gesamtgeschichte erzählt, mit insgesamt über 70 Missionen.

Umfangreiche Einzelspieler-Kampagnen und andere Spielmodi: Skirmish, Koop, kompetitiver Mehrspielermodus sowie die Rückkehr des bei Fans beliebten Last Stand. In jedem der Spielmodi bauen die Spieler Basen, übernehmen die Kontrolle über Fraktionskommandanten, sammeln Ressourcen und befehligen Einheiten, um letztendlich die feindlichen Streitkräfte zu überwältigen.

Legendäre Warhammer-Geschichten vom Feinsten: Mitgeschrieben vom legendären Black-Library-Autor John French, hat jede Fraktion ihr eigenes filmisches CGI-Intro und es gibt etwa 40 Minuten an Zwischensequenzen. Die Kampagnen bieten nicht-lineare und optionale Elemente und somit einen hohen Wiederspielwert für Fans, die jeden Zentimeter dieser epischen Saga erkunden möchten.

Das größte Dawn of War zum Launch: Vier unterschiedliche Fraktionen, mehr als 10 spielbare Kommandanten, mehr als 110 Einheiten/Gebäude, von denen viele anpassbar sind, ein In-Game-Editor für UGC-Inhalte und ein Painter-Tool zur Anpassung von Einheiten.

Moderne Innovation kombiniert mit klassischer RTS-Mechanik: einschließlich des revolutionären Combat Director, einem spektakulären Nahkampf-Spektakel der nächsten Generation.

Weitere Informationen auf der offiziellen Webseite: dawnofwar4.com