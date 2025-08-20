VON GAMERN, FÜR GAMER!
Gamers.at
Editor's PicksGamingNews & Updates

Neuer Trailer zu Cronos: The New Dawn während der gamescom ONL enthüllt

von Hannes Linsbauer0

Während der diesjährigen gamescom Opening Night Live enthüllte Entwickler Bloober Team einen neuen Cinematic-Trailer zu Cronos: The New Dawn. Zudem stattete die Reisende in vollständigem Cosplay der ONL-Bühne einen Besuch ab.

Das Video beginnt in den düsteren Ruinen von New Dawn aus der beengten Perspektive einer Katze, die durch die verwüstete Landschaft streicht. Von dort aus wechselt das Bild zur Reisenden, der Protagonistin des Spiels. Im Trailer wird gezeigt, wie sie sich in riskanten Konfrontationen gegenüber den Waisen behaupten muss – furchteinflößende Gestalten, die diese zerbrochene Welt heimsuchen. Passend untermalt wird der Trailer von dem Song Sixteen Days / Gathering Dust von This Mortal Coil.

Cronos: The New Dawn ist ein Third-Person-Survival-Horrorspiel des namhaften Horror-Studios Bloober Team, die zuvor schon für das SILENT HILL 2 Remake verantwortlich waren. Die Handlung des Spiels erstreckt sich über zwei verschiedene Zeitachsen: Zum einen spielt es in einer post-apokalyptischen Zukunft, zum anderen in der harten Realität der 1980er-Jahre. Schauplatz ist New Dawn, eine abstrakte Interpretation des echten Nowa-Huta-Stadtteils in Krakau, Polen. Das Spiel verbindet dystopische Science-Fiction mit einer retro-futuristischen Atmosphäre und erschafft so eine immersive Welt voller Spannung, Mysterien und psychologischer Tiefe.

Cronos: The New Dawn erscheint am 05. September 2025 für Xbox Series X|S, PlayStation 5, PC (via Steam und Epic) und Nintendo Switch 2.

Hannes hat 1999 Gamers.at, das älteste Online-Spielemagazin Österreichs, gegründet und beschäftigt sich bereits seit über 25 Jahren mit den Themen Webdesign, Multimedia und Games.

Ähnliche Beiträge

Neue Erweiterung Woolhaven für den Kulthit Cult of the Lamb

Hannes Linsbauer

Dawn of War IV als Weltpremiere auf der ONL angekündigt

Hannes Linsbauer

Team Jade enthüllt Project Spectrum auf der gamescom ONL

Hannes Linsbauer

Kommentar abgeben

Secret Link