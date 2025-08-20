Neue Erweiterung Woolhaven für den Kulthit Cult of the Lamb

Woolhaven wird die nächste große Erweiterung für Cult of the Lamb, dem beliebten Kult-Simulator von Massive Monster und Devolver Digital.

Ein verlorener Gott ruft euch von einem geheimnisvollen Berg: Ihr müsst die Herde neu aufbauen und den Winter wiedererwecken, um die Wahrheit über die gefallenen Lämmer zu enthüllen. Stellt euch der Vergangenheit, bevor sie euch verschlingt – in dieser umfangreichen Erweiterung voller neuer Möglichkeiten.

Die wichtigsten Features

Bringt die verlorenen Seelen von Woolhaven in ihre spirituelle Heimat zurück und entdeckt die längst vergessene Geschichte der Lämmer. Baut die gefallene Stadt zu ihrem früheren Glanz wieder auf und erobert den Berg zurück, um die erschöpfte Macht von Yngya, dem vergessenen Gott der Lämmer, wiederherzustellen. Aber seid gewarnt: Es gibt immer einen Preis zu zahlen.

Übersteht harte Wetterbedingungen, darunter Schneestürme und eisige Temperaturen, die das Überleben eures Kults bedrohen. Errichtet neue Strukturen, um eure treuen Anhänger warmzuhalten und sie vor Erfrierungen und der Hungersnot zu schützen.

Schaltet Viehzucht in eurer Kultbasis frei und züchtet seltene Tiere, die Wolle, Wärme und – wenn die Zeiten besonders hart sind – auch wertvolles Fleisch liefern. Zähmt sie, reitet auf ihnen und lasst eure Anhänger sich um diese majestätischen Kreaturen kümmern.

Erkundet einen neuen Bereich, der von bitteren Stürmen heimgesucht wird und von Kreaturen wimmelt, die von der Fäulnis unter dem Schnee korrumpiert wurden. Kämpft euch durch zwei riesige neue Dungeons, in denen die Echos der Vergangenheit keine Ruhe finden.

Jede erlöste Seele auf dem Berg entweiht ihn weiter und bedroht alle Lande des Alten Glaubens. Könnt ihr die schrecklichen Sünden der Vergangenheit ungeschehen machen?

Findet es heraus, wenn Cult of the Lamb: Woolhaven Anfang 2026 für PlayStation 4/5, Xbox One, Xbox Series S/X, Nintendo Switch und PC erscheint.

Wer mehr Infos (oder Lämmer will), der begibt sich auf cultofthelamb.com.